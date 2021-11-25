農委會主委陳吉仲今晚在臉書指出，最近國民黨不斷宣傳全世界有160個國家不准使用萊劑，卻避而不談已有109個國家允許萊豬進口，這種刻意剪裁資訊的話術，無法讓外界對於事實有正確認知；他也提及，台灣不會開放國內養豬使用萊劑，這不是由於安全性的原因，而是聽取豬農團體的意見，基於市場區隔的考量，採取跟日本一樣的模式。

陳吉仲說，160國不准使用是指「該國國內的畜牧生產不使用萊克多巴胺於豬飼料添加」的國家總數，但不代表禁止萊豬進口，目前國際上針對萊克多巴胺的安全容許量已經有客觀標準，因此至少已有109個國家是允許含有萊克多巴胺的豬肉製品進口，包括所有的CPTPP會員國，無論這些國家是否開放國內養豬使用萊劑。日本、韓國都採取不開放國內養豬使用萊劑、但允許含萊豬肉進口的策略，台灣的做法，正是遵循日本模式。

陳吉仲提及，萊克多巴胺在國外是一種飼料添加物，飼料添加物有很多種類，例如抗菌劑、抗寄生蟲劑、乳酸菌、酵素、飼料保存劑、碘化蛋白等，各有不同的功效和用途，各國對於飼料添加物的管理除了安全性外，經營方式、市場策略、產業需求等都是重要的評估。

陳吉仲指出，以日本為例，雖然允許含萊豬肉進口，但為了作出國產豬和進口豬的市場區隔，因此不開放國內養豬使用萊劑，同時要求清楚標示產地來源國。不管過去、現在或未來，台灣都不會開放國內養豬使用萊劑，這不是由於安全性的原因，而是聽取豬農團體的意見，基於市場區隔的考量，採取跟日本一樣的模式。如此既能遵守國際規範，又能充分保護國內養豬產業，清楚標示產地來源國也保障消費者自由選擇的權利，是最多贏的方案。