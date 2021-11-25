廣達宣布，已經結束營運的常熟廠區中，位於虞山高新區錦州路12號的土地及廠房，將售予常熟市虞創科技產業發展有限公司，以符合當地政府專案協議，而或許因為與當地政府的專案規劃有關，廣達售地預估獲利為5682萬元，遠不及仁寶出售閒置廠房大賺19億元的表現。

廣達常熟廠區原先是廣達集團自行開發、生產筆電機構零組件的重鎮，不過，隨著筆電市場規模逐年縮減，由內部自行開發筆電機構零組件越來越不符合效益與經濟規模。

另外，廣達接獲蘋果Apple Watch代工訂單後，常熟曾是Apple Watch的生產據點之一，可是隨著Apple Watch訂單量逐年放大，主力產能轉移至空間更大的重慶廠，而廣達從去年起不再為蘋果代工新款Apple Watch，原本代工的機種結束生命週期後廣達也就功成身退，都讓常熟廠區存在價值越來越低，也讓廣達在去年拍板定案結束常熟生產據點。

廣達25日宣布處分常熟虞山高新區錦州路12號的土地及廠房，交易對象為常熟市虞創科技產業發展有限公司，不過或許是因為廣達為了配合該地政府實施「常熟虞山高新區高技術轉化及先進製造產業提升建設」專案，雙方協議依據有關政策規定達成拆遷補償協議，廣達估計出售土地與廠房將獲利約5682萬元，比起仁寶出售閒置土地與廠房大賺19億元來說，廣達賺的很少。