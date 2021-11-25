由經濟部國際貿易局主辦的「亞洲超級團隊Asia Super Team」跨國競賽今年進入第8年，2021總冠軍25日揭曉，由越南企業Chubb Vietnam奪冠，抱回價值5萬美元的獎勵旅遊行程大獎。 貿協表示，今年亞洲超級團隊線上競賽形式再升級，通過首創「雲旅遊互動平台」打造「明日夢冒險王Future Land」虛擬競賽園區，邀請來自日本、韓國、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓及越南等8國企業菁英代表隊跨國參與；同時，今年更首度邀請臺灣企業作為地主隊，為今年的線上競賽增添不少火花。

在為期兩週的競賽期間，9國企業透過主題式臺灣360獎旅影片並搭載VR觀影裝置，沉浸式體驗臺灣的多樣面貌。今年更首次嘗試展開Podcast及部落格文章創作、尋寶遊戲、虛擬繪畫創作等獨家創新競賽挑戰，使參賽企業在競技過程中增添對臺灣的好感期待與想像空間。

此外，今年更增設虛擬代幣機制，讓各國隊伍可於平台內的禮品館中兌換多項獲得臺灣精品殊榮的特色禮品，零時差、零距離的感受臺灣產品的溫暖與魅力。

同場並公布「後疫情獎勵旅遊意向大調查」；由於受COVID-19影響，2021年全球多數企業取消或延後獎勵旅遊計畫，今年MEET TAIWAN特別針對亞洲8國及歐美商務人士調查他們在疫情影響下的獎勵旅遊意向，結果顯示「目的地安全及防疫政策」為商務人士選擇獎勵旅遊目的地的首要考量；其中，超過6成商務人士在疫情後願意優先選擇臺灣為亞洲國家中的獎勵旅遊首選目的地，可見臺灣在防疫表現上深獲國際肯定，有望在疫情後吸引海外獎勵旅遊團體造訪。