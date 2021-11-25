副總統賴清德今出席「110年資訊月與2021臺灣教育科技展啟動典禮」致詞表示，隨著世界改變、科技進步、傳染病越來越難以掌握、氣候變遷逐漸嚴峻、地緣政治也趨於複雜的情況之下，強調單一領域專業縱深的「I型人才」，恐難以應付未來的世界。

副總統致詞時表示，今年資訊月主題是「5G領航 改變世界」，教育科技展主題是「雙語國家」，充分顯示主辦單位展現了強烈的企圖心，不僅要協助國家落實智慧國家與雙語國家兩項重大政策，也希望向國際社會具體展現台灣的實力。他並祝福今年的雙連展圓滿成功。

對於台北市電腦公會多年來與資訊月活動委員會共同舉辦資訊月活動，他說，為台灣資訊業者建立了展示與推廣機會，帶動企業與全民資訊風潮，對台灣經濟發展有莫大貢獻，他也表達由衷感激之意。

賴清德指出，今年教育科技展的核心價值是「為教育而科技」，而不是「為科技而科技」，特別集結了教育工作者及教育科技業者，大家共襄盛舉，讓這個平台成為全國最重要的教育資訊交流平台，並提供第一線教育工作者運用科技解決所面臨的種種問題，深具意義。

他提到，在此次疫情中，更顯教育科技的重要性。之前疫情嚴峻時，全世界有超過170個國家，將近15億的孩子面臨停課或停學的困境。後來因疫情趨於緩和，以及數位教育科技發揮功能，才有辦法一一解決。

副總統認為，相對其他國家來說，台灣的防疫成果是比較好的，受到疫情的衝擊也相對較小。不過，台灣資通訊產業本來就很強，再加上偏鄉的孩子非常需要資通訊業者發揮功能，數位化的教育科技也對雙語學習有莫大的幫助。

他說，希望未來台北市電腦公會、資通訊業者能與政府共同努力，讓數位科技在教育方面的運用，能夠更加成功、順利。

談到人才的培育，副總統指出，過去談到人才，比較強調的是單一領域專精的專家，也就是所謂的「I型人才」。

隨後，副總統也親頒資訊月傑出資訊人才獎予11位得獎者，並與現場貴賓一同為活動進行啟動儀式。