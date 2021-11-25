有親自買過新襪子的人都知道，上面總會有1到2個「小銀夾」固定在上面，不少人都是取下後直接扔掉，就有網友不解，表示襪子都已經固定、包裝好了，為何還要用夾子夾住，質疑多此一舉，但隨後有內行人曝光用途，讓許多鄉民直呼長知識，活了20多年都不知道。

有網友在PTT詢問「新襪子上的銀色夾子到底要幹嘛」，他表示每次拆封新襪子，上面都會有2個銀色小夾子，但明明都已經用線把襪子縫在一起了，幹嘛還要用夾子夾住，實在多此一舉，「有沒有襪子達人可以解釋」。

不少內行紛紛留言：「認真回，讓你剪線頭用的」、「就是讓你拿來剪縫襪子的細線啊」、「嫩，就是剪線的啦」，讓許多人直呼長知識：「靠，活了20多年都不知道」、「真的假的啊」、「原來可以這樣用」、「剛買新襪子也一直跟原PO想一樣的問題...」、「真的長知識了」、「我還一直傻傻拿剪刀在那邊慢慢剪」、「我今天才知道」。

事實上，襪子上的銀色夾子的確是用來剪線的，先把銀夾取下後，再將其扳直，接著將其穿過固定襪子的線頭後開始旋轉，就能輕鬆拆線，也不必擔心使用剪刀時傷到襪子本體。