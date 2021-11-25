外媒引述知情人士透露，富士康旗下的物流公司準時達國際供應鏈管理，考慮最早2022年在香港上市，並尋求進行上市前融資。

香港經濟日報援引外電消息，準時達估值最高達4億美元，該公司尋求在這輪上市前融資中集資3億至4億美元，用於擴張。該公司正評估2022年下半年在香港上市的可能性，但評估仍處於早期階段，仍未作最終決定。富士康回應外媒時則表示，準時達目前沒有上市計畫。

準時達於全球150個地方擁有合計250萬平方公尺倉庫，為全球超過1千個品牌客戶提供物流平台。