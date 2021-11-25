教育部體育署自98年起辦理「體育推手獎」表揚活動，向長期奉獻台灣體育發展的企業團體及個人表達謝意，長期贊助國內運動賽事及選手的「美商賀寶芙」於110年度體育推手獎榮獲「贊助類銅質獎」的殊榮，未來也將持續結合企業資源，扎根台灣運動不遺餘力。

賀寶芙長期贊助國內各級棒球、籃球、鐵人三項及台北馬拉松路跑等運動（SBL超級籃球聯賽、HBL高中籃球聯賽、梅花湖鐵人三項賽事、台南古都馬拉松以及台北馬拉松）並提供專業營養諮詢。

除贊助國內外運動賽事外，美商賀寶芙也長年支持各單項運動選手的個人贊助，協助建立運動員正確營養補給觀念，包括鐵人三項選手謝昇諺、空手道選手文姿云、自由車選手黃亭茵等，今年美商賀寶芙也宣布贊助被喻為「王建民接班人」的職棒王牌投手新星江少慶，未來「美商賀寶芙」也將持續贊助各領域有潛力的運動選手，擴大協助各項運動的發展，為國內培育更多運動人才，也推廣健康營養之觀念，鼓勵全民一起運動，打造健康活躍的生活型態！