台北居大不易，更遑論市中心的房價更是可觀，有網友發現京站花園廣場推出購屋方案，598萬就能買到14坪套房，但地上權只有33年，讓他好奇「只有地上權的房屋到底誰會去買？」貼文引起討論，不少人認為6百萬買下算是划算的。

原PO在PTT八卦板發文表示，近期一直被臉書推送「京站」的售屋廣告，業者標榜租得起就買得起，自己也算了一下，總價600萬、33年使用權，差不多就是一個月租金15000元左右，且地上權的房子通常很難貸款，一次付清33年總價600萬的房租，「到底這種房子誰會去買？」

不少網友認為只要先花600萬再轉租，獲利可能翻倍，「投資客，出租賺金流，租國際商務人士」、「租日本人的啊，月租三四萬起跳」、「一年租金2W，有600萬現金，當二房東很賺欸」、「這種就當用租的，10坪15k還不會被漲，其實蠻划算的」。

也有人推測就算使用權到期，住戶也不一定會乖乖配合遷出，「賭，時間到後拉布條抗爭，搶佔續住誰說要搬的？你太老實了」、「最後派出超老的阿伯來哭，你願意讓他們無家可歸嗎，接著又會有一堆大學生熱血聲援，房子Get!」。

鄰近台北車站的京站花園廣場，粉絲專頁已成立兩年多，去年12月就推出「買房0頭款、三年輕鬆付」的方案。此外北市今年也有「大將豐喆」、「虹耀今采」、「基泰大安」等3起地上權新案。