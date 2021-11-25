受到全球晶片荒衝擊，以及地緣政治風險升溫，全球各國興起半導體供應鏈本土化趨勢，台灣身為全球半導體重鎮，全球晶圓代工龍頭台積電受邀到美國、中國以及日本建立晶圓廠擴產，歐盟也透露邀請晶片製造業者前往投資。據外媒最新消息指出，台灣尋求與東歐3國進行相關半導體業務合作。

據《路透》報導，台灣國發會主委龔明鑫上個月訪問東歐，包括斯洛伐克、捷克、以及立陶宛，之後對媒體表示，這3國都有提到願意與台灣合作發展半導體業務。龔明鑫指出，台灣將與東歐3國成立工作小組，研究如何在該領域合作，台灣還會提供技術培訓的獎學金。龔明鑫補充，整個半導體產業是相當龐大的，許多國家都可以在當中扮演不同角色。

儘管台積電宣布要赴美國亞利桑那州投資 120 億美元興建晶圓廠，用以生產5奈米製程。但目前來看，歐盟積極拉攏台積電前往歐洲設立晶圓廠，台積電方面目前未展露相關意願。

報導提及，台灣相當感謝東歐3國在疫情期間對捐贈疫苗的舉動，也感謝捷克與立陶宛面對北京當局壓力的支持。儘管台灣未與歐洲各國建立正式的外交關係，但台灣試圖通過強調自由和民主的共同價值觀來加強與歐盟的關係。

龔明鑫表示，歐盟打算提出法案提高半導體自主生產的能力，但歐洲很難獨自做到這一點，所以希望與台灣合作。

台積電總裁魏哲家日前法說面對提問，關於媒體提及赴德國設廠一事，回應僅稱為了服務客戶，不排除在日本以外地區設廠（包括歐洲地區）。至於海外設廠模式，台積電回應，不會和當地政府合資，至於是否接受當地資金入股，端看個別設廠計畫而定。

歐洲執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）15日宣布，將在明年提出歐洲晶片法案，目標是 2030 年歐洲製造晶片市占率翻倍，且生產先進製程晶片。

范德賴恩指出，歐洲將建立半導體自給自足的供應鏈，藉此提高歐洲競爭力。范德賴恩表示，歐盟將在明年上半年推出歐洲晶片法案，目標是在2030 年歐洲製造晶片市占率翻倍，從目前的10%提高至20%，並生產先進製程晶片。范德賴恩透露，這樣歐洲就會減少依賴來自於東亞的晶片供應管道。