citysuper一直以來力挺小農及台灣在地農業，首次攜手農糧署、遠傳friDay購物，運用線上線下通路合推農產加工品，自25日起一連9天於citysuper復興店設置全台超市最大「小農伴手禮專區」，包括來自屏東逾百年傳承三代「十大神農」牛蒡職人陳建行出產的牛蒡茶、紫城農場仙草料理包、台南玉井凱特芒果乾等50項商品展售。

citysuper指出，因疫情影響加速消費者對食安意識的提升，citysuper從銷售觀察台灣在地小農商品走向精緻化，不僅提升附加價值，且能彰顯在地特色，從有機農產品、友善土地的農產加工品皆逐漸受到消費者青睞而蔚為趨勢，近2年在地小農相關商品年銷更增5成。

因應氣溫驟降，citysuper專區蒐羅台灣在地從北海岸到國境之南的特色好茶，像是三峽百年品牌「谷芳有機茶園」、北海岸的香氛花園阿里磅特級紅茶，此外，還有多款無咖啡因茶，包括百大青農呂文宏「自然主義農園」的洛神製品等，以台東在地作物洛神結合香茅製成自然主義農園洛神花草茶、屏東逾百年傳承三代養生又美味「大力蔘有機蒡蒡茶」、花蓮縣淺草堂的薄荷清新茶、台南市大埔有機農場的有機乾燥杭菊、桃園市好穗成雙的有機焙炒黑豆及彰化縣麥時尚的苦蕎麥茶等，供消費者選擇。