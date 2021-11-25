美國商務部最新報告顯示，聯準會（Fed）偏好的通膨衡量指標－10月核心個人消費支出物價指數（PCE），持續創下逾30年新高，不過民眾不畏通膨強升，年終時分仍大舉消費，10月個人支出月增1.3％，超越市場預期。

根據商務部24日公布，10月不含食品與能源的核心PCE年增4.1％，創下1991年1月以來最高紀錄。計入食品與能源項目，10月PCE年升幅達5％，創下1990年11月以來最高水準。

即便通膨飆高，美國經濟強勁復甦推升民眾消費意願。商務部最新報告顯示，10月個人支出月增1.3％，高於市場預期的增加1％。10月個人所得月增0.5％，大幅超越分析師預期的增加0.2％。

解封後需求暴增，然而商品供給有限，而且勞工短缺，推升通膨節節走高，恐為經濟復甦帶來風險。

能源價格大漲是通膨的最大推手，10月數據年增30.2％，食品價格年增4.8％。服務通膨年升6.3％，數據與9月一致，而商品通膨勁升7.3％，高於9月的6.4％。

拜勞動市場強勁復甦所賜，消費者持續打開荷包。美國上周（20日止）初領失業救濟金人數陡降至52年新低紀錄，降至19.9萬人，反映薪資上升與職缺眾多可望持續支撐消費者支出，此為美國經濟成長的主要引擎。

牛津經濟研究院首席美國經濟學家達科（Gregory Daco）表示：「消費者需求依然十分強勁，民眾想要旅遊、上餐館，想在年終假期購物。」

薪資增加將是美國消費者最主要的支出來源，因為民眾逐漸耗盡政府的振興補助資金。10月美國民眾儲蓄總額達1.32兆美元，遠遠低於3月的5.76兆美元，當時新一輪紓困支票存入民眾帳戶。

報告顯示，10月個人儲蓄率為7.3％，與新冠肺炎疫情前的水準一致。