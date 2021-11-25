無麩質的健康餐飲模式被越來越多人採納，在取代麩質的食物中，對亞洲人來說最熟悉的米食更延伸出豐富多元的產品。代表日本政府農林水產省官方單位首次來台推展日本米食的「全日本大米及大米相關食品出口促進協會（JRE）」，近期在台大力推廣許多不含麩質的相關米製品，更攜手米其林餐廳主廚鄧有癸旗下餐廳「Top Cap Steakhouse」，將日本A5和牛結合多樣日本米食，打造為期2週的「日本米生活」套餐，讓台灣民眾品嘗多元美味的米製食品及飲品。

過去3年間，日本稻米出口至全世界之總量，自1.4萬噸上升至1.7萬噸，直到去年已突破每年共達2萬噸的驚人量體，而今在疫情暫歇之際，JRE首次代表全日本米食職人生產者將日本米食精神帶來台灣，首波商品以日本米、清酒等稻米製品等為主打，12月15日起將在台灣特定通路如「Origins Foodist」及多家電商平台銷售相關商品。

「Top Cap Steakhouse」主廚巧妙運用以「秋田小町」米製成的日式炒飯。（全日本大米及大米相關食品出口促進協會提供）

日本的米製商品已發展得相當多元，像是日本國產秋田縣的發芽糙米，透過讓無添加小麥或鹽分製出的「無麩質義大利螺旋麵」，比起市售糙米更具高度營養價值，能單純作為義大利麵品嘗，也能搭配沙拉、法式清湯等，健康又美味；還有用100%日本國產稻米製作，入口即鬆軟融化的新潟甜品「FUNWARI蓬鬆名人」黑芝麻口味香氣迷人；若純粹想品嘗日本米，曾多次榮獲日本稻米食味檢定最高之「特A」級別的「秋田小町」為日本秋田縣代表米，能製成日式壽司、飯糰，用來做炒飯也合適。

在12月1日至12月15日於「Top Cap Steakhouse」餐廳開賣期間限定的「日本米生活」套餐，則由JRE帶來2款日本清酒，以及日本檢定最高「特A」級別日本米、米菓與無麩質米製義大利麵，在鄧有癸的主導及Top Cap Steakhouse行政主廚吳曉芳的巧思下，以和洋混搭的概念發展出發酵、烘烤與炒煮等多元表現方式打造，讓米製品在Fine Dining製造出新火花，這也是該餐廳跳脫以往風格、首度以米食入饌的創意之作。

「日本米生活」套餐，包含了嫩煎鮪魚、澄清雞湯無麩質義大利麵、日本A5和牛紐約客牛排佐特製莎莎醬、用秋田小町米烹製的日式炒飯、黑芝麻米餅及草莓等料理，每套2980元+10%，前200名消費者還可獲贈2款特色清酒搭餐的品飲服務。

「秋田小町」為日本秋田縣代表米。（何書青攝）

其中的「澄清雞湯無麩質義大利麵」令人驚艷，吳曉芳針對無麩質義大利螺旋麵的口感特色做了恰到好處的料理方式，特別將麵條修剪成半，並與小尺寸的蔬菜圓丁搭配，格外能帶出風味之外，也達到無麩麵條更Q彈的口感。

澄清湯的安排也具巧思，吳曉芳說：「無麩質米製的義大利麵質地較為細緻，因此特別以法式澄清雞湯搭配，在完成雞湯的最後階段，巧妙以新鮮月桂葉、茵陳蒿等多款香料增添風味層次，加上視覺一致、小巧可愛的南瓜圓丁、櫛瓜圓丁、甜豆仁等蔬菜展現適口的巧思，最後再加入伊比例火腿引領出肉的旨味，使米製螺旋粉在看似厚實，實則清爽滑順的湯品裡，緩緩地展現出優雅質地與彈牙口感。」

如今在日本，即使是西餐形式的表現，仍有許多餐點將米飯作為主食，日本米製品相當受台灣消費者喜愛，JRE表示：「JRE推廣的稻米製品有包含日本米、清酒、米果、米穀粉、米穀粉條等多元選擇，而這些米製品於全世界累積至今的消費總體而言，台灣都佔有相當龐大的消費量，2020年對台食品出口總額就高達955億日圓，稻米相關產品就佔32億元，佔比高達3%，因此台灣無疑是十分受重視的海外市場。」

「蓬鬆名人」黑芝麻口味是款老少鹹宜的點心。（全日本大米及大米相關食品出口促進協會提供提供）

以「無麩秋田螺旋麵」製成的「日本米生活」套餐限定料理「澄清雞湯無麩質義大利麵」。（全日本大米及大米相關食品出口促進協會提供）

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