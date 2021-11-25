對於2019年有陳情人在總統車隊行經的道路旁舉布條表達訴求，卻被員警強制帶至一旁空地，拉扯陳情標語布條。屏東地院認為，警方已妨害當事人行動自由，造成精神上受有痛苦，判屏東縣警局須賠償1萬5000元。前民進黨立委郭正亮認為，此判決「意義重大，為法官拍手」！

2019年10月4日，蔡英文走訪屏東，何男選在總統車隊行經的台一線道路旁舉布條表達訴求，卻遭執行「1004永和演習」特種警衛勤務的員警阻擋，並強制帶至一旁空地，拉扯他手持的反年改陳情標語布條。

屏東地院審酌後認為，警方未畫定安全維護區及意見表達區，有錯在先，而何男為陳情抗議來到現場，並非無端尋釁，亦無明顯立即危害行為，自無限制人身自由必要。但員警卻阻擋何男、拉扯其手中布條等強制措施，顯已妨害當事人行動自由，造成精神上受有痛苦，判屏東縣警局須賠償1萬5000元。

前民進黨立委郭正亮（25）日在《新聞大白話》表示，這件判決意義重大，因為這類案件過去很少成立，面對無限擴大的行政權力，讓老百姓知道符合人權的舉措是得到保障的！為法官拍手！很有勇氣。

郭正亮直言，他當立委遇到蔡英文上任總統第一年，也遇到「反年改」抗爭，帶有刀片的蛇籠圍在立法院很長一段時間，但在馬英九任內沒有看到這種場面。

郭正亮認為，一個國家的防衛措施做到這個程度，已經匪夷所思，在民主國家從未見過！正常民主國家怎可能防衛過當到這種地步？