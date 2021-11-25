陳美鳳今一襲性感裝扮出席醫美代言活動，她嬌羞表示只要還有人追就不算老，「所以我還不算老！」她不介意姐弟戀，但對於母子戀覺得太誇張，「吃不下去，太像兒子，要40歲左右啦」，加上多少有輩分問題，所以年齡不要落差太大。

被問到全身上下最自信的部位，陳美鳳笑說對「腰」部線條最滿意，這是她從年輕保養至今的成果，不過她容易胖肚子，所以穿S號的緊身T恤來警惕：「不能穿太鬆垮，會太放縱自己。」雖然已是65歲熟齡，但陳美鳳私下打扮不受年齡限制，短褲、靴子、運動休閒裝扮都能駕馭。

為了讓外表保持在最佳狀態，陳美鳳飲食清淡，一般晚餐盡量不吃澱粉，「我容易對食物過敏，所以吃的方面也特別講究，會特別選擇清淡、好的食材，例如新鮮鮭魚，即使只是簡單火烤，也能感受到食物自然原味的美好。」

工作之餘，她一有空檔就做瑜珈伸展、快走，促進新陳代謝，她也認為重訓非年輕女性專利：「前陣子手部受傷，為能承受戲劇拍攝的強度，開始適當增加重量訓練，漸漸感受到重訓對保養的幫助。」