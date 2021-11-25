中國大陸不滿我設立「駐立陶宛台灣代表處」，與立陶宛的外交關係由「大使級」降為「代辦級」後，根據中國大陸駐立陶宛大使館網站25日消息，稱「因技術原因，領事業務自2021年11月25日起暫停」。

駐立陶宛台灣代表處18日掛牌成立，陸方隨後於21日宣布與立陶宛的外交關係降至「代辦」等級，此外，北京也限制了與立陶宛的外交和商業聯繫。

中國大陸駐立陶宛代辦處當地時間24日舉行媒體見面會，陸臨時代辦曲柏華批立陶宛「選邊站隊」喪失外交獨立性。

他還說，中國政府為維護自身主權和國際關係基本準則，不得不將中立兩國外交關係降為代辦級，立陶宛走到今天這一步，「既有其主動投懷送抱，也有背後其他大國的策動，打台灣牌是在玩火，而玩火者必自焚」，中方將採取一切必要措施捍衛國家主權和領土完整，立陶宛政府必須承擔由此產生的一切後果。

與此同時，正在華盛頓訪問的立陶宛外長藍斯柏吉斯則直言，遭受陸方的經濟壓力並不代表就要放棄「獨立的外交政策」，立陶宛有能力承受，他還稱立陶宛將成為「對抗中國壓力的範本」。

中國大陸和立陶宛的外交戰火持續延燒，根據大陸駐立陶宛大使館網站25日最新消息寫道，「因技術原因，領事業務自2021年11月25日起暫停。恢復時間另行通知。」