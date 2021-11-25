微風慈善基金會每年在歲末之際結合公益推出「心願寶盒」聖誕心願募集活動，今年延續傳統，認領「心願卡」對象包含唐氏症寶寶、目睹暴力兒童、原住民及新住民孩童及育幼院小朋友等，總數有200個心願；微風集團策略長廖曉喬首度擔任心願公益大使，率先全數認領6個暖心心願，藉此拋磚引玉期社會共同支持傳愛。

今年特別企劃暖心心願，共推出6個暖心心願，包含視障者所需的特製推車、唐氏症寶寶維持日常生活需求的冰箱、善牧基金會孩童在學習上需使用的電腦等等，進一步深入了解在生活、醫療上急迫需要資源的家庭，給予即時溫暖與實質幫助。

廖曉喬表示，今年以媽媽的身份，首次受邀擔任「2021心願寶盒」的圓夢大使，看著孩童透過小卡許下聖誕心願很感動；尤其是這2年世界動盪不安，非常需要從中找尋穩定的力量，她同時邀請所有朋友一起，在聖誕節前夕，擔任孩童的聖誕天使，此外，宏愛協會也同步響應認領100個心願，希望號召更多民眾幫助孩子們圓夢。

「心願寶盒」心願牆在「微風廣場」及「微風台北車站」展出，邀請Breeze Reward會員們一同至微風慈善基金會的官網認領心願；微風基金會過去所推動的各項公益活動，至今已經協助完成近萬名孩童的夢想。