美國打算聯合其他原油消費大國釋出戰備儲油（SPR）來平抑油價，據傳可能促使產油國聯盟OPEC+改弦易轍，以暫停原油增產來反制，消費國與生產國間的石油大戰一觸即發。

據熟悉內情人士透露，領導OPEC+的兩大產油國沙烏地阿拉伯和俄羅斯，考慮暫停目前的增產行動。但包括阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）在內的其他OPEC+成員，不認為有停下增產腳步的必要。

OPEC+今年稍早達成協議，每月的原油日產量要增加40萬桶直到明年，即便美國總統拜登一再呼籲產油國擴大增產來抑制油價，OPEC+仍不為所動，維持既定的40萬桶增幅。

OPEC+同意每月開會評估油市供需狀況，據此來調整產油計畫，OPEC+預定下周也就是12月初再度集會。

儘管國際油價盤旋在7年高點附近，防疫措施反反覆覆實施之下，OPEC+及其他預測機構很難掌握油市需求。疫情復燃的緣故，歐洲好幾個國家已重新封城，或考慮這麼做，這恐將扼殺經濟活力。美國為首的石油消耗大國，承諾釋出的戰備儲油達7000萬桶，只怕會進一步打亂油市供需平衡。

OPEC+代表透露，為了平衡戰備儲油釋出後的原油供給情況，利雅德與莫斯科當局正考慮暫停每月集體增產計畫。不過昔日常為了產油政策與沙烏地起衝突的阿聯酋，以及OPEC另一成員科威特，不贊成停止擴產。投行RBC資本市場全球商品策略部門主管克羅夫特（Helima Croft）警告，美國號召釋出戰備儲油之舉，恐加劇華府與利雅德之間的緊張關係。

國際油價周四徘徊在每桶80美元價位附近，倫敦布蘭特期油在81美元，紐約西德州中級原油期貨小跌0.2％到78.2美元。

能源市場報告The Schork Report創辦人舒爾克（Stephen Schork）指出，即便美國聯合多國集體釋出戰備儲油，企圖壓制油價漲勢，油價仍可能奔向每桶100美元大關。