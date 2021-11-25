《盧秀芳辣晚報》

重啟核四等4大公投將於下月投票，外界質疑核四位於斷層帶上，一旦核電廠出事，周圍80公里都是災區，而且也可能釀成類似福島核災事故。前核四廠長王伯輝在中天新聞表示，台灣人很聰明，電廠在177米高的地方，設有一個「生水池」，只要打開開關，水就會因重力關係自動流下來，把原子爐充滿，就不會有事了。而現這「生水池」，只有台灣有，日本沒有。

王伯輝25日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》表示，核四爐心距離海邊有800公尺，這部分跟福島不一樣，我們設計的比女川核電廠好。女川核電廠可以在那麼大的地震跟海嘯生存下來，我們比它好，為什麼不能生存呢？核四鐵塔也都是最新的設計，而福島鐵塔都是40年前的設計，一旦地震的時候，福島鐵塔沒有辦法送電。而女川核電廠是比較新的設計，鐵塔裡面還有一條可以送電，我們的核四鐵塔則比女川核電廠耐震度更高。

主持人盧秀芳問到，若是來個比921更大的地震，兩部發電機組都沒電了，爐心高溫熔毀，台灣就完蛋了，是嗎？王伯輝表示，台灣人很聰明，在電廠177米高的地方，有一個「生水池」，只要打開開關，水就會因重力關係自己下流來，可以沖到兩個原子爐裡面4到5次，把它水充滿後，就不會有事了。這「生水池」，只有台灣有，日本沒有。

台大癌醫副院長王明鉅補充表示，這個概念是從台灣家家戶戶屋頂上都有水塔，衍生而來。「生水池」根本不用電，是靠機械式，利用強固抗震的水泥興建的隧道，只要把門打開，就可直接往下沖了。

主持人問說，如果水溝被震壞了，怎麼辦？王伯輝表示，當時還設計有一條耐震的明管，但因封存，所以還沒蓋。若是明管也被震壞了，每隔50米，就放一個消防水管，然後把它連接起來。

核四的生水池裝大約4.8萬噸的水，因位於相對高的位置，萬一發生緊急事故，能夠確保水利用重力直接灌入爐心， 就算停電，也沒有問題。