結婚不止是2個人的事，也是兩個家庭的結合，由於觀念、想法不同很容易起衝突。就有一家人妻表示，娘家出錢買房子，婆婆已經住進來了，結果離婚的大姑一家4口，也要搬來住，於是人妻的媽媽開口收房租，婆婆竟然翻臉，搬出去後跟她要孝親費，鬧得人妻媽媽勸女兒離婚。

醫藥記者洪素卿在《震震有詞》分享這起案例，一名人妻的娘家出錢買了7房格局的房子，當時人妻心想，加上自己、老公與媽媽，本來是3個人住，沒想到婆婆也開口要求要住進來，人妻的媽媽說人家是單親，就同意了。

沒想到大姑離婚帶了3個小孩，婆婆竟然說要把他們接過來住，還說：「你們家房間這麼多，親戚沒什麼好計較的。」人妻媽媽覺得不好，為了讓大姑知難而退，就提議一個房間收3000元租金。，

結果婆婆居然嗆：「水電費我兒子也有出啊。」，人妻媽媽怒回：「那我也不給你們方便，你們搬出去好了。」婆婆也不甘示弱回：「兒子我生的、我養的，為什麼要幫妳們出錢，把兒子出的水電費還我」。

人妻媽媽把錢算一算還給婆婆，要他們快點搬出去，沒想到婆婆還覺得拿太少，便開口說：「我沒住你們的房子，以後要給我孝親費」，夫妻倆後來就常為此吵架，人妻媽媽甚至建議2人乾脆離婚。