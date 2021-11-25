有不少知名藝人畢業於莊敬高職，校方官網甚至還將王大陸設為網站入口招牌圖示。(圖／莊敬高職官網)

新北莊敬高職負面新聞連環爆，先是董事長王傳亮在周會上罵學生乞丐、像妓女等粗暴言語，「台灣青年民主協會」更接獲投訴，莊敬到現在還違反教育部規定實施髮禁，有學生更當眾遭剪頭髮羞辱。

王傳亮在日前集會時語出驚人，痛罵學生蹲在地上不雅觀，有如難民或乞丐，甚至脫口「以前華西街賣淫的妓女就像這樣」，更要求學生應統一穿皮鞋，穿布鞋的學生「男的像酒店泊車小弟，女的像賣檳榔的」，引發軒然大波，也遭立委將片段擷取來質詢教育部官員，教育部次長蔡清華也坦言相當不適當，會進行調查。

未料事件還沒落幕，莊敬高職再度傳出離譜事件，不僅仍實施早在2005年就頒布廢除的髮禁，更有老師當眾剪學生頭髮，沒被剪到的學生事後也遭教官放話要記小過。

此外，學校也禁止女學生在尚未換季前穿長褲，由於今年天氣轉涼時間店較早，不少女學生反映穿裙子太冷，希望可以穿長褲到校，或是穿裙子入校後，再到廁所更換長褲，卻遭老師一口回絕，稱「還沒宣布換季就是不行」、「你可以穿毛衣」、「我這樣就是縱容」。甚至要求女學生想穿褲子，必須先到醫院開示性別認同障礙證明，氣得學生投訴到青年協會，整起事件才曝光。

根據《TVBS》報導，莊敬高職辯稱校方允許天冷可以多穿衣服，學生指控內容與事實有出入，均為非現行案件，且為了學生品德、生活行為才會進行糾正。但新北市教育局表示，指出過去已經2度糾正莊敬高職，校方卻遲未改善，目前除下令限期改善外，已將校方行為納入下期補助參據。