美國聯邦眾議員訪台，總統府發言人張惇涵今晚間表示，總統府誠摯歡迎美國聯邦眾議員高野（Mark Takano D-CA）率跨黨派眾議員訪問團，於11月25至26日訪問台灣。

張惇涵指出，這是繼11月9日美國聯邦參議員柯寧（Sen. John Cornyn R-TX）率橫跨參眾兩院議員團訪台後，在一個月內，再度有美國國會議員組團來訪。這不僅再次展現台美的堅實友誼，也展現美國國會參眾兩院，和跨黨派對深化台美關係的堅定支持。

張惇涵表示，本次訪團成員涵蓋美國民主、共和兩黨聯邦眾議員，率團的高野眾議員亦為美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席。此次訪團也包括：聯邦眾議員絲拉金（Elissa Slotkin D-MI）、歐瑞德（Colin Allred D-TX）、潔卡珀絲（Sara Jacobs D-CA）及梅絲（Nancy Mace R-SC）及國會幕僚等共17人。

張惇涵表示，此次訪團多位眾議員皆積極支持台灣的國際參與。像是高野主席及歐瑞德眾議員，即應邀參與今年「＃LetTaiwanHelp」社群媒體跨國串聯活動，支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）。而歐瑞德、潔卡珀絲及梅絲三位眾議員，也曾連署支持台灣重獲「世界衛生組織」（WHO）觀察員地位法案。期盼此次台美雙方就台美關係、區域安全等各項重要議題能有深度交流，持續深化台美夥伴關係。

張惇涵補充說明，基於台美互信的協調結果，並尊重訪賓意願，後續相關訊息將適時對外說明。