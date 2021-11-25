印度近年來持續對外購入先進武器部署在中印邊境，包括法國飆風戰機與俄羅斯S400防空導彈，近期又再度購入美製MQ-9死神（Reaper）無人機，這是美軍最致命的作戰無人機之一，已經在中東進行過多項令全球側目的攻擊行動。

據印媒《歐亞時報》報導，印度日前開始接收俄羅斯最先進的S-400防空導彈系統，而36架法國飆風戰機已有部份開始服役，其餘戰機的交付工作預計將在2022年4月全部完成，這些外購的先進武器已陸續部署中印邊境。

報導說，目前印度武裝部隊已經裝備了2架從美國租賃而來的MQ-9B海上衛士無人機，印度政府還準備再採購30架無人機，其中印度陸軍、海軍和空軍將各獲得10架。這項採購合同將花費高達30億美元，外界猜測購買MQ-9的決定可能會在即將舉行的印美外交部長和國防部長的「2+2」會議上宣佈。

《新浪網》引述報導稱，印度在去年租賃的MQ-9改進型號MQ-9B海上衛士，用於執行海上偵察和監視任務，對其作戰性能印象深刻，因此才準備繼續採購30架。然而由於成本和採購流程障礙，讓該項採購陷入困境。現在2架無人機的租約即將到期，印度海軍強調有必要引進這些美國無人機，預計這筆交易將很快就會通過。

報導稱，MQ-9無人機可以遠端操控與自主飛行，主要用於情報、偵察和監視等任務，是MQ-1掠食者無人機的後續機種。它專為長航時和高海拔地區使用而設計，由於其巡航時間長、感測器偵察範圍廣，並具有多模式通信套件和精確制導武器，使該機具有對高價值、敏感目標執行攻擊、監視和偵察的獨特能力。

MQ-9無人機的武器有效載荷超過1噸，可同時攜帶多達4枚地獄火導彈和2枚227公斤炸彈。其強大的操控系統由無人機、地面控制站、衛星鏈路、備用設備以及操作、維護人員組成，可連續巡航24小時，能執行多種戰鬥與情蒐任務之外，亦能進行空中支援、搜索救援等任務，比原有掠食者無人機的外形更大、性能更強。美軍曾用於伊拉克與阿富汗戰場，並在2020年用它刺殺了伊朗伊斯蘭革命衛隊司令凱西姆．蘇萊曼尼。

報導說，原來美國只向北約盟國出口MQ-9無人機，但在2016年宣佈印度為主要防務夥伴並簽署4項合作協定後，便讓印度具備購買死神條件。MQ-9的生產商美國通用原子公司首席執行官維韋克．拉爾表示，可以在印度建立一個專用無人機中心，以支持該國發展無人機系統。

死神無人機還能與P-8I海上巡邏機一起使用，可增強印度海軍的能力。該機將能夠監視、打擊對印度安全構成威脅的敵人艦艇和其他目標。軍事分析人士稱，MQ-9無人機對印度來說將是一個「遊戲規則的改變者」。