女星大S（徐熙媛）和汪小菲於2010年閃婚，婚後育有一對寶貝兒女，不久前被爆出婚變，在11月22日發布聲明解除與汪小菲婚姻關係，結束長達10年異地婚姻。兩人恢復單身後狀態很兩極，大S和好姊妹們相約聚餐氣色紅潤，看起來心情平靜愉悅；反觀汪小菲被拍到落寞身影外，登媽媽張蘭直播臉色也略顯尷尬，一臉尷尬，看出兩人性格多不同。

大S過去幾段戀情加上乾脆結束婚姻，敢愛敢恨的個性深植人心，從不久前爆出離婚傳言，到日前發布聲明宣布離婚，震驚兩岸三地粉絲；在離婚消息曝光後，據悉，大S先是獨自去享用白松露大餐，像是慶祝再次擁有的單身生活，而今（25）日造型師小P老師也在微博發文，曬出和大小S、范瑋琪、范曉萱等女星聚會合照，大S氣色紅潤，宛如美回當年杉菜時期。

大S離婚後和好姊妹們聚餐，氣色看起來相當好。(圖/ 摘自微博)

不同於大S離婚後泰然自如的狀態，汪小菲不僅被拍到在商場隻身落寞身影，有網友挖出他23日還被媽媽張蘭長去一起直播賣辣醬，直播中汪小菲坐在張蘭身旁，看起來已經如坐針氈，沒想到張蘭鼓吹網友「快點給汪小菲送點禮物」，讓他當場更尷尬，又發現真的有人抖內昂貴禮物，讓他臉色更難看。

汪小菲離婚後現身媽媽張蘭直播，臉色十分尷尬。(圖/ 摘自抖音)

網友看到大S和汪小菲離婚後狀態大不同，也忍不住感嘆他們能維持10年婚姻真的不容易，還有些人更佩服張蘭，真的是一名商業女強人，懂得把握時機趁兒子離婚衝流量，「離婚讓張蘭直播銷量那麼好，算是賺了」、「有這種媽不簡單啊」。