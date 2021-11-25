「自由亞洲電台」（RFA）24日報導，先前北韓領導人金正恩穿著皮製風衣亮相後，在該國引起新一波的時尚流行風潮，但北韓當局近期開始禁止民眾進行類似打扮，甚至當街沒收民眾穿在身上的皮風衣，聲稱這種行為對金正恩「不夠尊重」。

根據報導，由於金正恩穿著皮製風衣在電視中公開亮相，其妹金與正也曾進行類似打扮，讓此種穿著自2019年開始在北韓流行，最昂貴的真皮風衣先被富貴階級搶購一空，當地服飾店則迅速看準商機，進口合成皮製造相對便宜的同款式產品販售。

不過這類商品仍屬於上層階級專用，因為當地真皮風衣售價約34美元（約新台幣945元）、合成皮風衣約16美元（約新台幣445元），但北韓民眾的平均月薪卻僅有0.66美元（約新台幣18.36元）。

然而近期北韓警察在街上巡邏時，開始於公共場所沒收民眾穿著的皮製風衣，在一般商店中陳列的服飾也無法倖免；雖然有人抗議這是以合法手段獲得的私人物品，但警方表示，穿著類似金正恩的衣服是「挑戰權威」，並強調「黨會決定誰能穿著皮風衣」。

當地民眾告訴RFA，由於南韓影星張東健的皮外套穿著與韓劇一同流入北韓，讓當地自2000年代起便十分流行穿著皮製服飾，不過在金正恩的「領導」下，皮製風衣才開始比皮外套更受歡迎。消息人士指出，這讓北韓自中國大陸進口的成衣商品及合成皮數量都不斷增加。