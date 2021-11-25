許多人都遇過「會錯意」的尷尬情況，就有一名男網友發文表示，他日前到超商購物時，聽到女店員微笑對他說「4個字」，讓他超害羞，後來女店員再說一次，才知道自己解讀錯誤這4個字，當場覺得尷尬又好笑，貼文一出引起網友熱議與討論。

這名男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文分享，自己日前去超商買咖啡，店員剛好是認識的女生，當他專心低頭拿錢時，女店員忽然冒出一句：「你硬不硬？」，讓他好錯愕，停下手邊的動作反問「蛤，什麼硬？」。

後來超商店員又微笑重複一次，我問「你印不印」發票啊！這時原PO已經超級尷尬，但平常都存會員載具的他，還是硬氣地回覆，「喔喔喔好，印」。

原PO在文末搞笑表示，「妹妹，這是妳第二次這樣簡略式問我，久久忽然這樣問，哥哥我會不好反應啦～」，最後寫說：「身為男人，為了面子一定要in的」。

貼文一出，立刻引發網友熱議「印啊，哪次不印」、「沒回她，你覺得我有要印嗎？」、「店員傑出的一手」、「男人不in不行啊~」、「妹妹在暗示你」、「哪個門市，我也要去印一下」。

也有女網友分享，她剛出社會時在飲料店打工，一群男生前來買飲料，其中一個男生吸管一直戳不下去，該名女網友就看著他說「你到底行不行啊！？」結果同行的全部人瞬間爆笑，後來她才知道，千萬不能對男生這樣說。