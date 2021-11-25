農委會主委陳吉仲在民進黨Podcast「耳朵出遊不出油」上稱，豬吃萊克多巴胺就像人吃保健品，引發批評。民進黨立委張宏陸坦言，「我覺得這個是他的口誤」！

陳吉仲日前在民進黨網路部Podcast「耳朵出遊不出油」受訪時說，「萊克多巴胺就是一個很簡單的一個產品，就是說，比如說你要讓豬長大，最後提供給我們當豬肉吃的時候，你除了給他吃飼料，飼料就是像玉米啊，或者是黃豆粕把它混合以外，你要添加一些添加物，就好比是人，我們平常吃三餐，可是你會吃一些保健食品。」

衛福部長陳時中被問到時表示，「他指的說豬吃這個，跟人吃這個，他把他做一個類比，我想要問一下主委，他自己的意思是怎麼樣」。

陳吉仲24日回應，萊克多巴胺本來就是養豬養牛的飼料添加物，自己從來沒有說萊劑就是保健食品，對於外界的過度衍伸感到遺憾。「如果廣播上的用詞不精準，後續會更精準做相關說明。」

民進黨立委張宏陸24日在《少康戰情室》說，陳吉仲的比喻會讓人誤解原來的意思，他原來的意思就是萊劑是豬的添加物，就像人吃三餐，也會吃別的東西。可是把人跟豬比在一起，就會讓人家誤解，「我覺得他錯是錯在這個比喻有點怪怪的，讓人連結誤解」，他如果當初是講，飼養牛羊也會有其他的添加，大家會比較聽得懂，就不會造成誤解。「我覺得這個是他的口誤」！