全球金融巨頭摩根大通（JP Morgan，小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）日前表示，小摩會比中國共產黨更長壽，引來巨大批評，戴蒙24日坦言後悔，並稱不應說出這種話，僅是想表達該公司的歷史悠久而已。由於大陸金融市場發展潛力龐大，華爾街相爭前往，依賴程度更勝以往，但根據外媒調查，實際上有在大陸賺錢的外資只有3家。

據《金融時報》報導，從2018年至2020年，華爾街大型金融機構在大陸的投資績效不彰，全球7家大型銀行當中，只有高盛、瑞銀和德意志銀行實現盈利，至於摩根大通、摩根士丹利、瑞士信貸以及匯豐控股，都處在虧損狀況。

不與半導體產業同步美中脫鉤，美國金融業反而持續將深在大陸的投資規模，大陸總理李克強2019年7月宣布，將比原定計畫提早1年，在2020年撤銷中國金融業的外資持股上限，同時，批准美國電子支付業者Pay Pal，以及美國信用卡巨頭美國運通、萬事達卡進入大陸金融市場。

其中，又以全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達里歐(Ray Dalio)、全球最大資產管理公司之一的貝萊德最具代表性。今年以來北京當局嚴厲監管互聯網巨頭、房地產市場，達里歐發表言論，認為北京當局監管行動非常合理，東西方的政府運作模式本來就不同，不能相提並論。

達里歐表示，過去 40 年來，大陸經濟趨勢如此強烈的朝著資本主義市場前進，這讓該市場經濟蓬勃發展，企業家與資本家獲得龐大財富，許多海外資金對大陸市場抱持疑問而遠離，應該了解地緣政治所造成的政策轉變，北京當局為了快速變化的資本市場政在擬定適合的法規，確定這些企業在正常的發展道路上。據《華爾街日報》報導，橋水旗下第3支中國投資基金籌資12.5億美元，一躍成為大陸金融市場上規模最大的外資私募基金公司之一。

據大陸監管機構與金融時報統整數據，小摩投資數百萬美元聘請許多銀行家，但在過去2年，在大陸業務總虧損達4000 萬美元。摩根大通亞太區首席執行長Filippo Gori聲稱，大摩是在替未來建設，無須在意1年或 25 年表現。

摩根士丹利去年在陸利潤僅為 16 萬美元，2018年至2019年的虧損總額達3300 萬美元。

一些監管資料指出，小摩在大陸的曝險為197億美元，包括貸款、存款、交易與投資，希望能在大陸賺取投資與財富管理機會。戴蒙也不諱言，對於整個華爾街金融機構來說，大陸市場代表全球最大的商機之一。大摩也是在去年8月拿到大陸監管部門執照，成為大陸第一家全資外資證券公司，並對招商銀行的財富管理部門投資4.1 億美元。