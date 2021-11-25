《盧秀芳辣晚報》

1218四大公投已經進入倒數時刻，其中重啟核四公投，你贊成嗎？中天新聞派出辮子妹進行街訪民調，結果，贊成的民眾還是比較多的，其中一位受訪民眾舉例說，「如果你每天騎機車，如果都怕出車禍的話，那你能不騎嗎？」

中天新聞《盧秀芳辣晚報》25日派出記者辮子妹針對「重啟核四公投贊成嗎？」進行街訪民調，並提供6個選項提供受訪民眾選擇：1.核能乾淨安全又科學、世界大國都在用；2.不然用愛發電？用肺發電？拒絕骯髒空氣；3.核能好難懂，我投同意是想教訓蔡政府；4.核廢料倒哪？倒你家要嗎？；5.萬一核災爆炸怎辦？半個台灣完蛋；6.我愛地球我反核！堅定信仰不動搖。

結果顯示，有20位受訪民眾參與這次投票，其中7人選擇選項1；6人選擇選項2；0人選擇選項3；4人選擇選項4；2人選擇選項5；1人選擇選項6。贊成的民眾還是比較多的，但是還有另外一部分民眾是反對的。

一位婦人表示，「蠻贊成的，因為不然電就會不夠用呀」；一位年輕人則表示，「贊成，不然大家都沒電用。」還有一位中年男子表示，「經濟要發展，電的穩定，是一個很重要的因素嘛。」

一位年輕人表示，「不能說有危險就不要用，因為很多東西都存在危險呀，但如果你不用的話，就沒辦法繼續下去呀。如果你每天騎機車，如果都怕出車禍的話，那你能不騎嗎？」一位男子也表示，「因為核一、核二已經用40年了，你有新的廠你不用，那真的是白癡嘛。」

也有反對的民眾表示，「因為我愛台灣」；一位女生表示，「不贊成，核災爆炸怎麼辦？」