冷凍水餃烹煮快速方便，也有許多品牌可以選擇，不過有網友日前到好市多買了一箱便宜的水餃後，大出所料的難吃，讓他決定先冷凍起來，近日他靈光一棟決定嘗試其他料理方式，靠著調味成功挽救口感。

一名網友在PTT八卦板發文表示，自己之前到好市多買了一箱水餃，價格十分便宜，換算一顆不到2元，但煮來吃後才發現超難吃，讓他不願意再吃，整批水餃也留在冰箱裡沒動。

不過原PO近期在清冰箱時，決定要把佔位的水餃處理掉，因此改用不同煮法，先將水餃用鍋子煎煮再灑點芝麻，再配上秘傳燒肉醬，成功讓美味升級，也好奇失敗水餃除了「煎煮」外，還有什麼建議的做法。

不少網友分享其他作法補救，「果粉炸沾美乃滋」、「用咖哩湯塊，煮咖哩湯餃」、「去皮，餡加洋蔥、肉桂、丁香調味，裹粉揉團，酥炸成型」、「放電鍋蒸，底部抹點鹽，有點像薄皮生煎」、「稍微煮過後把水餃皮剝開，拿出裡面的餡加醬油炒香，再把水餃皮加進去炒，最後加點豆芽菜爆炒，之後出鍋裝盤」、「炸過之後三杯或糖醋，廢菜卍解」。