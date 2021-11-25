飯店業防疫不鬆懈，將防疫設備升級讓房客安心度假，太魯閣晶英酒店攜手半導體光學專家華興集團BioLED，成為晶華國際酒店第2家、全台第1家度假飯店導入「非接觸式- UVC紫外線抑菌」技術，強化各區域消毒清潔，並在飯店餐廳、公廁、娛樂館、健身房、瑜珈教室、員工餐廳等空調出入口，加裝紫外線抑菌設備，建構空氣清淨防護網，盼用更安全無虞的環境迎客。

太魯閣晶英酒店總經理趙嘉綺表示：「酒店內除了持續維持員工每日體溫監測、服務人員則皆佩帶口罩、全館每日加強清潔消毒，並加強防疫教育訓練之外，員工的健康是企業最珍貴資產，除了酒店全館裝設消毒抑菌設備之外，亦包含員工宿舍及員工餐廳，全面貫徹各項防疫措施，共同守護健康，提供每一位旅人安全、安心的旅宿餐飲環境。」

除了在空調出風口處裝設近百支「BioLED 365 Care安心抑菌紫外線燈」來淨化室內空氣，太魯閣晶英酒店在客房清掃後也會放置醫療級「紫外線消毒燈」進行照射，才讓賓客入住；餐廳安全防護的部分，除了既有消毒燈管之外，也裝設「BioLED 365 Care紫外線抗菌空氣清淨機」，360度零死角循環淨化空氣。