年度犯罪動作韓片《獵魂者》以主角「每12小時換1個身體」的新奇設定和各種驚險動作場面吸引觀眾眼球，24日在韓國上映亦登上首日票房冠軍，尹啟相1人分飾7角仍極具說服力的演技，以及全片從赤手空拳的攻擊、火爆槍擊到亡命追擊無所不包的搏命演出，在25日釋出的花絮中，可以看到尹啟相為了躲避追殺從2樓往下跳的精彩畫面，還有纏鬥到精疲力盡的長鏡頭打戲，他全都不假替身親自上陣，甚至開玩笑說：「拍電影怎麼可以這麼累？真的差點要靈魂出竅。」

尹啟相飾演1位每12小時靈魂就會進入1個新身體的失憶男子，為了找回原本的身體，他四處搜尋線索，卻引來地下組織追殺，隨著劇情越接近真相，動作場面也越激烈。而拍片時，每1次武術指導有疑慮想找替身演員時，尹啟相都會霸氣說「我來」，演起戲來追求完美、毫不保留的態度令劇組都讚不絕口。而尹啟相也解釋自己堅持不用替身的原因，「這部片的動作戲非常重要，主角不知道自己是誰，他全靠本能反應去戰鬥，卻發現自己擁有高超的技巧，才隱約知道自己不是普通人。所以所有的動作都是帶有情緒的，替身也許能把動作做得更酷，但演員才能展現出角色真實且細微的情感。我其實沒有想要全包，只是盡力而為，如果我認為這場動作戲自己做得到，我就親自上陣，沒想到就這樣從頭到尾全被我演完了。」《獵魂者》12月3日在台上映。