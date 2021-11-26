經典動畫《魔法阿媽》長達1年的4K數位修復後，25日舉行首映，除導演王小棣外，文英阿姨的家人們也一同前來懷念這位「國民阿媽」，現場能感受到淚點滿滿的思念之情，也首度釋出文英阿姨23年前參與活動向觀眾講述配音歷程，幽默話語間也自評當時配音的成績已達98分，當年故事原型來自於編劇黃黎明的母親鄭彩霞女士與姪子黃遠的相處過程而延伸發想，首映會中還邀請到神祕來賓「魔法阿媽」的本尊，高齡91歲的她在兒子黃仲崑陪同下蒞臨現場。

鄭彩霞女士透露孫子黃遠很喜歡明太子，以前常會幫他準備在便當裡，黃遠也坦言那個味道至今仍熟悉、想念。回想與阿嬤之間的相處，「小時候我吃飯很慢，因為都邊看卡通，有時3、4個小時都沒吃完，但阿嬤卻從沒打過我」。小時候他睡覺時都要抓著阿嬤身上的某一處才能安心，就與片中的豆豆一樣，自曝與角色最相似就是「愛哭」，小時候常放聲大哭「而且是哭到啞掉」。 當年電影上映時，他已7歲，黃遠憶及片中鬼怪魔王所出沒的廢墟最令他存有陰影「看完之後跟朋友出去玩，看到廢墟就會有點怕」。如今修復上映，他認為長大後看會更好看，劇情中隱含的元素有著「跨世代的內涵」，完全是大人更能體會的幽默與感情。

當時為豆豆配音的莊博文目前人在澳洲工作，他透過越洋電話回憶當時與文英阿姨合作的情況，「第1次在錄音室看到文英阿姨感覺她很兇，後來才發現很和藹，把我當孫子對待，真的跟我的阿嬤一樣」。他也記得有場錄製豆豆被送到阿嬤家起床後看不到媽媽的爆哭橋段，當時導演王小棣為了讓他哭出來，就對著他說「你看你的爸爸媽媽都不要你了，把你自己丟在錄音室，剩你自己1個人」，讓生性膽小的他隨即嚎啕大哭。而受觀眾印象深刻動物角色「小扁」擔任配音的莊健昱正是莊博文的弟弟，當年7歲的他印象最深刻是動畫中替「小扁被豆豆掐住脖子」的配音現場，為了逼真，導演王小棣雖不忍卻只好掐著他脖子進行錄音，「我還記得我錄完後，就說我想要回家，還有那個黑漆漆，只有一個對外小窗戶的錄音室，暗暗的風格讓我有點嚇到」。

此外，與王小棣導演合作過的演員們，包括馬志翔、劉冠廷、Janet（謝怡芬）、蔡燦得、海裕芬、顏毓麟、林意箴、陳婉婷、江常輝等皆前來觀賞。Janet透露與阿嬤從小感情特別深厚，就連現在她小孩的嬰兒枕頭都是阿嬤做的，或是用阿嬤給她的布，甚至過往小提琴表演時衣服都是阿嬤親手縫紉，對比《魔法阿媽》，她希望自己也能如影片角色般成為孫子眼中全世界最酷的阿嬤，「而且我要寵壞他們，給他們看我年輕的時候拍過的性感照片」。 該片今（26日）全台42家戲院同步上映。