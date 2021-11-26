「到現在還是忘不掉那一幕，我真的沒看錯。」刑警阿雄感慨地說。

阿雄話說當年，約在20年前，他在北市東區某分局服務，11月底寒流來襲值班的某一天，凌晨1點多時他接獲轄內通報，某公寓內有1名年輕女子猝死，獲報後他立刻前往現場處理。

死者是名20多歲的女性，職業是酒店小姐，套房內報案的是她的男友，男友說他是開計程車的，某日載客接到剛下班的她，兩人竟然相談甚歡，最後就進而交往1年多。

男友說他昨天約11點下班，後來很累就睡著了，依稀有聽到女友開門回來的聲音，但他不清楚是什麼時候，然後他也感覺女友躺在身旁睡覺，一直到1點多，他起來廁所時，發現女友竟已沒有呼吸心跳，嚇得他連忙報警。

阿雄回憶，男友講的算平靜，但刑警的直覺，讓他覺得哪裡怪怪的，當時的刑事鑑識技術雖然不比現在，但輕生他殺還是看得出來，該名女子確實是窒息死亡，因為身體並沒有外傷，現場也沒有掙扎、打鬥痕跡，不管怎樣，他就是覺得有隱瞞，對方的表情流露出一種心虛，平靜的語調則帶著一絲緊張。

阿雄仔細檢視屍體，女性死者穿著1件紅衣條紋的寬鬆襯衫，裡面穿著胸罩，下半身則只穿著內褲，阿雄思考一會後，認為這點很奇怪，最後他質問男友：「有女生睡覺還會穿胸罩？」、「睡前換掉外衣，然後不換內衣？」，接著說出他的推斷：「她出狀況的時候，你應該是醒著的。」、「老實講，不然有偽證甚至殺人的刑責？」

在阿雄犀利質問下，男友仍堅持推說不知，看著他越來越慌亂的表情，阿雄更加確定有鬼，這時他繼續出招，「你不講沒關係，我們還有正式的解剖，她發生什麼事，一定能驗出來」、「你們相愛一場，你希望她走得不明不白？」科學採證加上溫情攻擊，終於攻破對手心防，男友這才說出這一晚的真實經過。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。