文字能夠做什麼？如果我腦中攢動的想法，心中有過的感動，能夠透過寫下的每一段話、每個小故事，同樣帶給別人溫暖與啟發，這是很幸福的事，我希望自己擁有這樣的力量。

雖是因為參與防疫大作戰影片拍攝打開知名度， 但其實追蹤我粉絲專頁的老朋友就知道，最初我是以文字開始認識大家。

無論是醫學衛教、女性身心、親子互動、人間觀察，若說我的文字及專業曾經打動或幫助過你而串起彼此的連結，我會非常開心。

雖說出書的規畫已有一段時日，也相繼接到不少出版社的邀約，但籌備寫出大綱是一回事，規律的產出、集結文字大軍成書又是另一回事。

在還沒集結成冊前，我稱自己為文字創作者，現在集結成冊了，若因此多斜槓一個作家的身分，還真是要萬分感謝自己的堅持及眾人的幫忙，讓我人生其一重大的目標和理想，得以成真！

妳喜歡當個女人嗎？女人是複雜的設計，生理上有每個月報到的好朋友，可能經歷懷孕生育，以及後續更年期的過渡。

心理上，不同時期有各式各樣的生活課題、煩惱、憧憬需要面對：戀愛關係、結婚與否、婚後經營、婆媳問題、要不要生孩子，怎麼兼顧工作和家庭……

女性面對的，不只是生理的複雜，許多生活重大事件和社會文化上待突破的教條或制約混雜後，更產生複雜的心理衝擊，而這多重碰撞製造的火花，造就了一則一則笑淚交織、讓生活更具重量的故事。

我喜歡當女人，但即使走到當今的時代、親身經歷後，我也深刻體會，想走出所謂「活出自己」的女性之路並不人人順遂，勇敢去面對許多挑戰是必須，再將這些左支右絀、悲傷、難過、心碎，化作自己的養分，才能一步步站穩，更發自信、展露光芒。

基於想整理關於女性身心方面的內容，我創立了＜許書華醫師，陪妳寫日記＞臉書專頁。

我自己是位醫師，也曾在身為女性的角色上感到困頓，繼而從挫折中學習。我在療癒過程中接觸到女性身心醫學領域，希望能以分享的角度，去幫助有相同困擾的人。

一直以來，我很好奇於這些聽起來天真，也可能有些小家子氣的問題：永恆完滿的伴侶關係是否可遇不可求？ 若關係很難維持又必須怎樣去追求或保護？

很多人感嘆結婚前後大不同，懷孕、養孩子前後差很多，更年期前後又是不同風景……要怎麼協助正值人生重大轉捩時期的女人、男人平順度過身心各項難關，是我想持續努力的目標。

繁忙的生活，日子一天一天過，除了醫師正職，我也是醫學院老師、正在攻讀博士班的學生，更是妻子、兩個孩子的媽，以及父母的寶貝女兒。

身兼多重角色被生活推著走的感覺，就好像後頭有大浪，必須持續往前跑。在這樣的生活步調中，蜷在我家沙發上進行文字創作的時刻，反倒顯得彌足珍貴也悠遊自在，是難得能讓時間靜止下來，咀嚼反思生活的重要片段。

偶爾想換個創作環境並兼顧防疫考量，就和先生週末到不同的飯店、民宿報到，換個地方運轉大腦。

感謝各大飯店旅宿、台灣美景給我的靈感，以及先生的默默相伴。你常說，我開啟寫作模式時，就好像陷入一個不同的時空，極專注投入卻也樂在其中，想必是真的很喜歡。

的確，能專注於自己熱愛的事物是種幸福，但也是奢侈。因為有你的包容和支持，我才能夠徜徉其中，完成這本書。

(本文摘自《親愛的，妳還可以是妳自己》/圓神出版)

【內容簡介】

◎ 人氣防疫女神！粉專「陪妳寫日記」女醫師首本創作！

◎ 寫出女性在生活中的各種處境，並穿插身心健康知識，給妳最溫柔暖心的呵護，讓女人樂於生為女人。

◎ 作家 女王／輔仁大學校長 江漢聲／作家 律師娘林靜如／臺大婦產科副教授 施景中／我可是生活家臉書版主 娜塔／作家 黃大米／臺灣婦產身心醫學會理事長 陳保仁／健身證照國際講師暨健美職業選手 筋肉媽媽／長庚醫院婦女身心醫學召集人 劉嘉逸各界溫暖推薦

許多人感嘆結婚前後大不同，

懷孕養孩子前後差很多，工作愛情難兩全。

許書華醫師藉由溫暖的文字，

幫助妳將那些困頓難過、笑淚交織的日常化作養分，

活出生命各階段的幸福與重量！

許書華在工作時是暖醫，

在學校是醫學院老師與正在攻讀博士班的學生，

在家裡是個人妻，是兩個孩子的媽，是父母的寶貝女兒。

許多女性跟她一樣，在生活中具有多重身分。

藉由本書，她想提醒每個女人：

當忙碌於切換各個身分時，妳是否常常忘了，

妳還可以是妳自己？

本書以一對伴侶太陽跟麥特的故事，

寫出女人從戀愛、工作、結婚、懷孕、生子、婆媳關係……

的人生各階段面臨的種種心境，

並以女性身心醫學來解析，

希望以溫暖的文筆陪伴女人度過生命中大大小小的擦傷，

一步步站穩，並展露出女人的自信耀眼光芒。

【作者簡介】

許書華 醫師

學經歷

國立臺灣大學公共衛生碩士（MPH）

臺大醫院家庭醫學部總醫師、研修醫師

天主教輔大醫院智慧科學體重管理中心主任

天主教輔大醫院家醫科醫師

臺灣婦產身心醫學會理事

因拍攝防疫大作戰（洗手舞）爆紅打開知名度。除家醫本業，也鑽研女性身心醫學及體重管理。

喜歡文字創作，經營臉書粉絲專頁＜許書華醫師 陪妳寫日記＞，無論醫學衛教、心靈成長、親子互動、人間觀察，筆觸充滿溫度、觀點鮮明清晰、貼近人心，吸引許多粉絲，引發無數共鳴迴響。

現在身分除了人妻、人母及家醫科醫師外，同時也是親子天下專欄作家、TVBS〈健康2.0〉節目來賓，並加入醫學影音平台TVBS〈健康戰隊〉成為新生力軍。

曾在身為女性的角色上感到困頓，深刻體會想走出「活出自己」的女性之路並不人人順遂！從療癒的過程中投入女性身心醫學領域，以設身處地的立場及溫柔的文字，協助正值人生重大轉捩時期的女人、男人平順度過身心各項難關。

臉書粉絲專頁：許書華醫師 陪妳寫日記

IG：www.instagram.com/crazysophiahsu