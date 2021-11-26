你有多久，沒有奮不顧身追逐了呢？

有些東西，留在那已忘了ID的BBS信箱，留在走入歷史的無名小站，留在有點泛黃的信紙，留在你那本祕密日記。一間間名為回憶的銀行，存儲著年少時大把大把的鈔票。隨著年歲增長，繁忙的步調讓你無暇去咀嚼生活，但因某個契機，偶然提領出來的記憶片段，也足以讓你淚流不止。

七年，這是個說長不長、說短不短的時間。只是這個七年與我們的青春重疊，也長得足夠讓我體會什麼是愛情的青澀、愛情的義無反顧、到愛情的現實面。

故事的起頭，來自一個太陽西斜的夏日午後。

一個活潑過頭的女孩——太陽，身上沒有任何一絲浮華，純淨地與映射在她背後的陽光共舞。

而他就這樣在教室的角落靜靜地看著。假如喜歡一個人需要衝動，那麼男孩也只是想將這樣的感覺占為己有。

隨著學期過去，在那個聊天軟體不甚發達的年代，每夜在BBS的郵件、水球，都讓他們有機會更熟悉彼此。

記得有一次，為了拯救男孩的國文出席率，他們進行了一場交易。交易的內容是：太陽會打扮去上課，而男孩必須出席那堂翹到不像話的國文課。

那天，男孩遲到了，急忙拎著早餐、踩著腳踏車前往上課地點，在課程進行約三分之一時抵達。他十分好奇太陽到底會如何打扮：就是將長髮綁成公主頭，就這樣！

在那個還不懂什麼是眼妝、底妝的十八歲，太陽對裝扮的定義就是：洋裝與公主頭！十分單純。但也就是這樣的簡單與自信，讓男孩心動不已。

對太陽來說，她喜歡男孩的直率與溫暖，雖開朗得像個大孩子，卻意外擁有成熟、善於分析，穩定人心的療癒力。她曾冒雨在路上奔跑了十五分鐘，只為擺脫車陣，趕上男孩那場重要的籃球比賽。他們都喜歡音樂，當太陽唱起歌，男孩就扮起評審，讓那充滿靈性與純淨、帶點氣音的歌聲，將彼此帶入清澈寧靜之中。

年輕時戀愛不需要思考太多，只要在一起開心、享受當下，彷彿就能上山下海、無所不能，他們也覺得能一直這樣持續下去！

太陽的父母一直不贊同這段關係。過來人的世故或經驗，常一眼洞悉了關係的結局成敗。天不怕地不怕的青年男女只想打破成見，但叛逆只徒增了不諒解，也深化了歧見。

只是真正讓這段關係無法延續的主因，無非是雙方對未來的想法及規畫越發不一致。當開始考量未來諸多現實：工作、經濟、職涯、家庭……會發現那些單純沉浸在音樂中、無憂無慮地快樂片段雖然可貴，卻又不足以永遠穩固地維繫住關係。喜歡和愛讓兩人走到一塊，但要持續相伴，卻不能夠只有愛。

若能拋開名為現實的顧慮，我想我們真的都喜歡那個窮得只有愛為資產，卻無所懼、充滿熱力的彼此，對嗎？

往後的戀愛，太陽總若有似無地尋找起印象中，那個像陽光般溫暖又充滿童心的射手座男孩，直到遇見了麥特。

時間回到現在，看完電影＜那些年，我們一起追的女孩＞，觀眾陸續散場，太陽眼角的淚水卻久久不散。

麥特見狀，關心又帶點醋味地問：「怎麼哭了，是……想起誰了嗎？」

太陽也不明所以，她的眼淚似洩洪般潰堤不止，連自己都感到訝異。

所以妳為什麼哭？不一定是思念某個人，或惋惜一段關係。

更可能是感嘆，當年那只為愛的青澀、單純和勇敢，已然無法回頭。

致純真。

初戀：第一次上了癮！

1.戀愛時，身體會釋放幾種神經傳導物質，包含催產素、多巴胺和去甲腎上腺素

(1)催產素，也稱為「愛的荷爾蒙」或「擁抱荷爾蒙」除了和母親及孩子間緊密度有關，也會幫助我們產生依戀及親密感，變得更加開放和信任他人。研究顯示熱戀中的情侶腦內產生的催產素，是懷孕婦女的兩倍之多。

(2)多巴胺，為戀愛令人「成癮」的主因

釋放這種激素後，會活化大腦的獎勵中心，增進了所有獎勵的吸引力，使我們更積極採取行動。即便經歷了痛苦（如伴侶的欺騙或暴力），也努力尋求愛的回報。

(3)去甲腎上腺素，類似腎上腺素和多巴胺

會令人產生興奮感，這也是愛情中產生欲望或癡迷的要素。

2.當我們戀愛時，大腦會經歷「成癮」的機制

這是有多項研究證實的，因此第一次戀愛的確有其重要性。且許多的初次經驗（舉凡初吻、親密關係）大多發生在我們記憶力達顛峰的年紀，因荷爾蒙的交互作用，使記憶被印在大腦的感覺區域，因此當聽到某首相關的歌曲時，可能誘發我們對初戀的記憶。

這些記憶往往頗具影響力，可能影響我們之後的關係，譬如有些人會在之後的關係中，持續尋找類似的感情或特質。

3.初戀很難忘，但不代表初戀是你擁有的、唯一真實的愛

把初戀當成是人生其中一段學習經驗。將這樣的經驗轉化為教訓或啟發，有助於在茫茫人海找尋合適伴侶的過程中，指引自己一條更為適切的道路。

(本文摘自《親愛的，妳還可以是妳自己》/圓神出版)

【內容簡介】

◎ 人氣防疫女神！粉專「陪妳寫日記」女醫師首本創作！

◎ 寫出女性在生活中的各種處境，並穿插身心健康知識，給妳最溫柔暖心的呵護，讓女人樂於生為女人。

◎ 作家 女王／輔仁大學校長 江漢聲／作家 律師娘林靜如／臺大婦產科副教授 施景中／我可是生活家臉書版主 娜塔／作家 黃大米／臺灣婦產身心醫學會理事長 陳保仁／健身證照國際講師暨健美職業選手 筋肉媽媽／長庚醫院婦女身心醫學召集人 劉嘉逸各界溫暖推薦

許多人感嘆結婚前後大不同，

懷孕養孩子前後差很多，工作愛情難兩全。

許書華醫師藉由溫暖的文字，

幫助妳將那些困頓難過、笑淚交織的日常化作養分，

活出生命各階段的幸福與重量！

許書華在工作時是暖醫，

在學校是醫學院老師與正在攻讀博士班的學生，

在家裡是個人妻，是兩個孩子的媽，是父母的寶貝女兒。

許多女性跟她一樣，在生活中具有多重身分。

藉由本書，她想提醒每個女人：

當忙碌於切換各個身分時，妳是否常常忘了，

妳還可以是妳自己？

本書以一對伴侶太陽跟麥特的故事，

寫出女人從戀愛、工作、結婚、懷孕、生子、婆媳關係……

的人生各階段面臨的種種心境，

並以女性身心醫學來解析，

希望以溫暖的文筆陪伴女人度過生命中大大小小的擦傷，

一步步站穩，並展露出女人的自信耀眼光芒。

【作者簡介】

許書華 醫師

學經歷

國立臺灣大學公共衛生碩士（MPH）

臺大醫院家庭醫學部總醫師、研修醫師

天主教輔大醫院智慧科學體重管理中心主任

天主教輔大醫院家醫科醫師

臺灣婦產身心醫學會理事

因拍攝防疫大作戰（洗手舞）爆紅打開知名度。除家醫本業，也鑽研女性身心醫學及體重管理。

喜歡文字創作，經營臉書粉絲專頁＜許書華醫師 陪妳寫日記＞，無論醫學衛教、心靈成長、親子互動、人間觀察，筆觸充滿溫度、觀點鮮明清晰、貼近人心，吸引許多粉絲，引發無數共鳴迴響。

現在身分除了人妻、人母及家醫科醫師外，同時也是親子天下專欄作家、TVBS〈健康2.0〉節目來賓，並加入醫學影音平台TVBS〈健康戰隊〉成為新生力軍。

曾在身為女性的角色上感到困頓，深刻體會想走出「活出自己」的女性之路並不人人順遂！從療癒的過程中投入女性身心醫學領域，以設身處地的立場及溫柔的文字，協助正值人生重大轉捩時期的女人、男人平順度過身心各項難關。

臉書粉絲專頁：許書華醫師 陪妳寫日記

IG：www.instagram.com/crazysophiahsu