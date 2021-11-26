天王劉德華（華仔）今年出道40周年，擁大批橫跨各世代的粉絲，在演藝圈地位崇高，他至今仍不斷拍攝新電影、推出新歌等，時常透過「華仔天地」與粉絲互動，近年來更在大陸短視頻平台「抖音」開設帳號，他日前謙虛說沒想到出道40年後變成新人，「我作為抖音創作者，要跟大家學習，一起努力加油。」

華仔的帥氣魅力，風靡男女老少。（圖/中時資料照）

華仔特別感謝粉絲支持，現在也能透過抖音可以用全新方法跟大家相處，讓彼此關係變密切，「我帶來快樂分享給大家，同樣謝謝你們感染了我」，他把歌迷們的支持力量，形容成像是一道光把溫暖、愛送到他身邊，他坦言身為一個演員，每次看到抖音的影片，深刻體會了解每一支影片都大家努力付出，並笑自己特別了解大家都是為了好影片不斷NG重來。

華仔的帥氣魅力，風靡男女老少，年初一開通抖音帳號隨即創下24小時狂吸2500萬粉絲追蹤，他在7月透過直播與粉絲互動慶祝出道40周年紀念，2個小時的直播吸引破億粉絲同時在線觀看，人氣超旺。

華仔出道以來十分專注在事業上，外界仍關心他的感情、家庭生活，華仔個性低調、鮮少有緋聞，過去除了在婚前曾認愛喻可欣，另一位則是他小4歲的妻子朱麗倩，外傳華仔、朱麗倩在1986年相識，1991年傳出戀情，2人多次被拍約會互動，但華仔始終不認愛，直到2009年朱麗倩的父親離世，華仔的名字出現在訃聞上，他以女婿的身分出席喪禮，才正式公開密婚消息。

劉德華2008年才公開與朱麗倩的關係。（圖／中時資料照）

事實上，當時有媒體挖出華仔早在2008年於拉斯維加斯註冊與朱麗倩結婚，華仔隨後也在官網向外界道歉：「我慚愧未能守住我的承諾先告訴大家。」華仔在2011年於官網宣布「吾家有喜」，宣佈喜訊朱麗倩懷孕，隔年平安生下女兒劉向蕙。

華仔以前極為注重家人隱私，不常公開談論感情、家人，他喜獲女兒後，也開始逐漸分享幸福家庭生活，華仔在2018年在香港紅磡體育館開唱，首度讓老婆、女兒和他的父母現身台下欣賞演出，他唱〈17歲〉時，舞台頂空布幕投影出可愛動畫，這些畫都是由華仔女兒劉向蕙在學校做功課所畫，華仔開心說女兒還小，「版權是屬於爸爸的。」

劉德華寵劉向蕙無極限，在愛女身上付出大量金錢和時間。(圖/翻攝自微博)

愛家的華仔，私下相當寵愛老婆、女兒，曾外傳在女兒4歲生日，粗估砸下重金8億大手筆買下位於香港黃金地段的加多利山豪宅，他特別顧慮家人隱私，甚至購買私人飛機，只為讓老婆、女兒及親人能盡興的出國遊玩，又能不被狗仔偷拍發現，十分貼心。

華仔、朱麗倩情牽逾30年，感情深厚，華仔曾表示不能沒有工作，因為工作是他的全部，更不可能為另一半放棄事業、歌迷，他感性說：「所以我的她，一定要愛我比我愛她多10倍，如果她不是愛我多於一切，怎麼可能忍耐？」並甜蜜表示朱麗倩是「比我更愛我的人。」大方放閃。