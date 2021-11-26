2021年進入結束倒數階段，通靈大師江嘉葉為讀者分析12生肖的運勢，參考在2021最後一個月大家在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

【鼠】幸運數字：8

屬鼠人在12月份，又有一波新的好運要來臨了，在過去的日子裡，其實運勢也還不錯，不知道你是否有好好把握住，如果錯失了良機，那麼在12月，還是有機會的，過去一些不明朗的發展，慢慢會往好的方向前進，屬鼠的人由於生性藏而不露，在感情世界中，往往使愛侶不能明確知道他的目的與立場，也對他愛的程度深淺難以定論，這個時候千萬要主動出擊，尤其是愛情的部分，適當的花點小錢，多獻點殷勤，是可以讓對方感到窩心的喔。

【牛】幸運數字：7

屬牛人在12月份，開始進入的一種冥想的境界，會容易陷入沉思，想想過去，檢討過去，希望從中得到啟發，雖然檢視自己能夠獲得更進一層的想法，但是千萬不要陷得太深，屬牛人談感情，無論男女，總會把時間拖得很長很長，求婚過程如履薄冰，這樣容易產生情緒上的後悔以及傷感，畢竟過去的事情已經成為歷史，還是要為未來做打算，基本上本月運勢平平，適合充實自己，增強技能，以待機會來臨時，得到發揮。

【虎】幸運數字：6

屬虎人在12月份，慎防小人殺出，從中禍害，原本看似圓滿的事情，卻突然化為烏有，特別是在工作、財運上，以為十拿九穩的收入，瞬間產生變化，業務工作方面，可能合約被搶，功勞被搶等等，因此不得不多加防範，在事情還沒到最後之前，可千萬不要鬆懈，以免白忙一場。健康上要多注意心血管疾病，適度的運動，可以調節身體機能。感情上，屬虎人是絕對的「感情掛帥」，他們對感情的誠實、柔情與偏執，是其他生肖所不能及的，本月看起來似乎感情平淡無新鮮事，但對已有對象的人，要懂得維護，還是會有甜蜜的日子。

【兔】幸運數字：6

屬兔人在12月份，在財運上，會有種力不從心的感覺，特別是投資方面，過去的很多布局以及努力，似乎還沒達到自己的期望，或是仍未有起色，因此容易造成巨大的壓力，讓自己相當的擔憂，其實不用太過於憂慮，這些只是獲得回報前的過程，慢慢財運就會打開的。兔年生的人，個性較柔弱，但不是軟弱，女性兔子善解人意，常會犧牲自己成全別人，她是心甘情願，沒有抱怨計較，因此在情愛上較被動，而失去很多好機會，單身者在這個月，會開出許多桃花，記得要趕緊把握，別只是觀望，以免最後只是曇花一現喔。

【龍】幸運數字：8

屬龍人在12月份，猶如飛龍在天，順風順水，透過努力後，各方面都能得到不錯的成績，工作財運上，雖然不是大筆的巨額收入，但是也已達到既定的目標，這在心理上能夠得到相當的滿足，感情上，單身者有望找到理想的伴侶，而且雙方非常登對，思想上也能互相契合，如果是有對象的人，這個月更有可能論及婚嫁，雙雙共結連理，因此，屬龍人可要好好把握這個月的好運勢。但屬龍的人，強大而果斷，不以深情和甜蜜語言去獲得異性歡心，他們往往過於自信，被幻想所迷惑，因而對周遭環境的變化，以及愛侶的心思無所察覺，所以會有誤解，不懂體貼，導致感情生變。

【蛇】幸運數字：7

屬蛇人在12月份，能夠變身為人際大師，特別善於溝通，以及察言觀色，無論是在情場或是職場上，對方的一個眼神，或是一舉一動，你都有著超凡的第六感，能夠洞澈對方的心思，並清楚明白此時此刻該如何回應，該做些什麼去迎合對方，只是問題在於你是否願意去做，屬蛇人多半依自己的判斷行事，與他人的意見，找不出共鳴互振的觀點，因此少有善良的交換意見，建議你放下傲氣，善用自己的感知能力，不僅能夠增加人際，更能在未來得到回報。健康上，容易手腳冰冷，平時就可多進補。

★民俗說法，僅供參考。