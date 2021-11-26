近一甲子的戲院建築外觀，仍舊保存良好。(圖/花蓮趣)

時代大劇《茶金》描述臺灣茶業創造經濟奇蹟的故事，為了營造獨特的時代感，劇組選定於富里的瑞舞丹大戲院取景，邀請觀眾一起走回那個年代。

瑞舞丹大戲於1962年開幕，隨著影視產業轉型，電影放映逐漸式微，1989年的春節，最後的夜場電影《黑道情》播映完畢，瑞舞丹大戲院的門關上，一別就是25年。直到2014年，戲院的第四代繼承者再次開啟戲院的大門，老戲院重新被賦予新生命。戲院的建築外觀保存良好，斑駁的階梯猶如時光隧道，通往二樓走進戲院大廳，黑色布帘仍維持著當年模樣，就連放映的器材、燈箱、舊底片都還塵封在戲院裡。若有時間不妨到此看一場老電影，感受舊時影劇時光。

《茶金》劇照，由李杏出演劇中撐起臺灣京劇最高點的雅旦一角，就在富里瑞舞丹戲院登臺。（圖/公共電視提供）

瑞舞丹大戲院

地址：花蓮縣富里鄉永安街106-6號

電話：0952-369500

時間：僅有活動日會對外開放（請洽官網）

廁所：無

本文作者:陳佩吟

(本文摘自《花蓮趣》39期)