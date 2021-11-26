花蓮文化創意產業園區前身為花蓮舊酒廠，空間內保留原本的建築特色，霧玻璃、底氣窗、銅門把、燈具、檜木窗櫺等，帶領遊客窺見日據時期的建築原貌，園區裡的26棟歷史建築，滿溢著古樸的文藝氣息，成為市區裡最有韻味的一角，成功吸引《茶金》的劇組前往取景，讓花蓮市的特色美景再次躍上大銀幕。
園區中保存下來的展覽場、小劇場、倉庫和辦公廳，處處充滿復古的懷舊感， 占地近4公頃的園區禁止車輛進入，打造出寬廣舒適且安全的空間，是假日親子出遊的好去處，也是文青、網美最愛的IG打卡熱點。若是在園區裡逛累了、餓了，可以到中正路上品嚐老字號的「戴記扁食」，那一顆顆飽滿圓渾的鹹香扁食與清爽的湯頭，在口裡留下花蓮特色美食的記憶。
花蓮文化創意產業園區
地址：花蓮市中華路144號
電話：03-8313777
時間：10:00-18:00（週一公休）
廁所：無
本文作者:陳佩吟
(本文摘自《花蓮趣》39期)
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