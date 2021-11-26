2011年的愛情喜劇《醉後決定愛上你》，相中花蓮遠雄悅來大飯店的浪漫氛圍，拍攝出主角們在大廳逗趣相遇的名場面，戶外的水悅池也多次在劇中出現，隨著電視劇的播放，讓不少影迷前往飯店踩點，享受依山傍水的悠閒景致。
遠雄悅來大飯店坐落於壽豐鄉，其浪漫的英式維多利亞建築最受遊客讚賞，雖僅在低海拔的海岸山脈北端，但得天獨厚的地理條件，讓遊客走進飯店就能一覽太平洋的遼闊；看完了大海，只要轉身就能遠眺中央山脈及花蓮市。朝迎太平洋晨曦日出，夜賞花蓮萬家燈火，如此獨特的視野和景觀，正是遠雄悅來大飯店的最大亮點。飯店附近還有遠雄海洋公園，為提供遊客更便利的行程選擇，結合遠雄海洋公園娛樂設施及接駁服務，讓旅遊花蓮變得更簡單。
遠雄悅來大飯店
地址：花蓮縣壽豐鄉山嶺18號
電話：03-8123999
時間：全日開放
廁所：有
本文作者:陳佩吟
(本文摘自《花蓮趣》39期)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。