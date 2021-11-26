近年來運動紀錄片崛起，著墨在運動員奮鬥的歷程，夾雜歡笑及淚水，動人又催淚，2009年由公視製作的紀錄片《野球孩子》就是其中一部，主角是位在瑞穗的富源國小少棒隊，片中記錄這群孩子和教練張茂三，一起在畢業前參加少棒大賽的逐夢故事，是臺灣第一部以拍攝少棒生活為主，並登上首輪院線放映的電影紀錄片。

片中曾取景鄰近富源國小的富興公園，附近有一大片恬靜清幽的水圳，倒映著樹影，構成簡單而美好的池畔景象。從富興公園向東漫步，就能抵達富興社區鳳梨公園，在富興村社區發展協會的努力下，園區內的森林小火車深受遊客青睞，搭配解說員講解，讓豐富的美景與人文的風采更加有深度，如同特產土鳳梨一樣，富興社區裡酸甜交織的發展歷史，等您前來品嚐。

富源興泉圳沿岸的黃花風鈴木，每當黃花盛開的季節，美不勝收。(圖/花蓮趣 )

富興社區鳳梨公園

地址：花蓮縣瑞穗鄉連興路73號

電話：0921-287837

時間：09:00-17:00

廁所：有

本文作者:陳佩吟

(本文摘自《花蓮趣》39期)