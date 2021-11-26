濱海的花蓮藍是來到花蓮絕對不能錯過的美景，電視劇《種菜女神》曾於豐濱鄉多處場景取景，比如港口部落的莎娃綠岸文化空間或石梯坪，讓原本就廣為人知的豐濱海岸增添更多熱度。其中莎娃綠岸空間提供餐飲、文化導覽及苧麻編織DIY課程，歡迎大家在看完劇後跟工作室預約，前來感受部落祕境風情。

豐濱吸引人的美景不只如此，在7月因頻繁地震毀壞的石門班哨角雙心石雕，已原地重生啦！由港口部落的藝術家撒部．噶照重造「能量之地Karanaman」裝置藝術，使用鋼筋、鐵網、水泥、田土創作，寓意在過去交通不便的年代，居民經過此路段會面對大海吃飽後再上路，Karanaman即阿美族語「吃早餐的地方」，希望眼前的無際海景，能為旅客補充能量，用美景和回憶讓旅程滿載而歸。

最新景點「能量之地」代替雙心石雕，繼續守護這片大海。(圖／花蓮趣)

莎娃綠岸文化空間

地址：花蓮縣豐濱鄉港口村港口2之1號

電話：0926-330842

時間：預約制，請洽官網

廁所：有

石門班哨角

地址：花蓮縣豐濱鄉台11線60.5公里處

電話：03-8671326

時間：全日開放

廁所：有

本文作者:陳佩吟

(本文摘自《花蓮趣》39期)