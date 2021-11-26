買房是許多人的生活目標，但全台房價狂飆，讓不少年輕人感嘆擁有自己的房子已成為夢想。有網友透露，爸媽打算資助他200萬買房，但他猶豫該不該拿，因此想詢問網友們意見，只見大家一面倒狂勸原Po快收下，「房價太貴，只靠自己根本買不起，不收會後悔。」

該名網友在Dcard論壇上發文表示，爸媽打算給他200萬買房，剩下的要自己負責，但他認為要跟父母拿這筆錢有點不好意思，因此想詢問大家過往的經驗，「不知道要不要收，有人的父母也會掏錢幫忙小孩買房嗎？之後要不要慢慢還錢？另外，大部分的父母都會拿多少錢協助小孩買房？」

網友反應一面倒，認為原Po應該先收下，「不拿會後悔，很多人想要贊助還沒有」、「父母願意幫你就拿吧，不然以現在的薪水物價來看，年輕人靠自己存到頭期款的要多少年，別想太多」、「覺得可以拿欸，就是之後都要好好的孝順父母就好啦」、「不用還了，會給子女買房基本上都是閒錢或退休金，記得孝順點就好，不是每個家庭都有爸媽資助買房，要懂得惜福。」

此外有人認為，現在房價真的太貴，年輕人只靠自己慢慢存錢很難買房，「這年頭沒有父母幫忙基本不用想買房子了，我家裡也是給我200頭期，就在父母面前當個乖小孩，偶爾帶他們吃點好料的孝順一下他們也開心」、「其實扣掉200萬要繳的房貸也不少，好好繳孝順他們就好了」、「現在幫你省首購200萬你會感謝父母，在崩盤之前房價只會越來越高，到時候連首付都湊不起來，只會把預算越縮越小。」