勞保「老年給付」應該選一次領還是月領嗎？勞保局提供3個試算管道，提醒勞工朋友請領前先行試算。（報系資料照）

打算退休但正傷腦筋勞保「老年給付」應該選一次領還是月領嗎？過去勞保局曾試算，選擇「月領」平均只要超過6.6年，就會比一次領的金額划算，但由於每個人的投保年資與薪資水準都不同，勞保局提供了3個試算管道，並提醒請領前先行試算可以申請的給付項目及金額，配合自己的退休規劃，審慎考慮後再提出申請。

勞保局表示，想請領勞保老年給付前，一定要確認符合確實離職退保、達到請領年齡以及符合年資規定等3大條件，其中，年齡是以實歲來計算，年資是指投保勞保期間的總年資，而非工作的年資。

勞保老年給付分為「老年年金給付」、「老年一次金給付」以及「一次請領老年給付」。

「老年年金給付」為「月領」，對於從事一般工作符合請領年齡（目前為62歲，民國111年起為63歲），保險年資合計滿15年，並辦理離職退保，即可請領老年年金給付，金額計算方式有(1)平均月投保薪資×年資×0.775%+3,000元，或(2)平均月投保薪資×年資×1.55%，兩種方式擇優發給，其中平均月投保薪資是按加保期間最高60個月的月投保薪資平均計算。

「老年一次金給付」則是「一次領」，對於年滿60歲，但保險年資未滿15年的人，可以請領老年一次金給付，金額計算方式為「平均月投保薪資×給付月數」，平均月投保薪資同樣是按加保期間最高60個月的月投保薪資平均計算。

「一次請領老年給付」僅適用在民國98年1月1日前就已經有勞保年資的勞工，且需符合請領年齡及年資規定等條件，給付金額為「平均月投保薪資×給付月數」，在60歲以前，保險年資每滿1年，按平均月投保薪資發給1個月；年資超過15年，超過部分每滿1年給付2個月，合計最高以45個月為限，至於60歲以後，勞保年資最多再計算5年，合併60歲以前的一次請領老年給付，最高以50個月為限。

淑蓉今年62歲，投保年資30年，平均月投保薪資為40100元，符合「一次請領老年給付」、「老年年金給付」兩種請領方式，經過試算，如果選擇一次請領老年給付，可以領到180萬4500元（40100元×[15×1+(30-15)×2]=1804500），如果選擇月領的年金給付，則每月可領1萬8647元（40100元×30×0.775%+3,000元=12323，與40100元×30×1.55%=18647相比較，擇優為18647元），換句話說，淑蓉只要月領超過8年，就會比一次領來得划算。

勞保局提醒，勞保老年給付經勞保局核付後，就不可以再變更，為保障自身權益，請領前可先行試算，勞保局提供了3個試算管道：1.以自然人憑證或健保卡號加上設籍戶口名簿戶號在勞保局全球資訊網E化服務系統「網路試算」（網址：https://www.bli.gov.tw/，路徑：首頁>線上申辦>e化服務系統>個人申報及查詢>查詢作業>保險給付試算>勞工保險老年給付金額試算）；2.親自攜帶身分證明文件至勞保局各地辦事處「臨櫃試算」；3.不方便到勞保局或無法使用網路的勞工，也可以檢附身分證明文件以書面方式去函查詢。