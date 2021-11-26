一名科學家在西班牙附近海域捕捉到鯊魚自相殘殺的驚人畫面，影片顯示，當中一頭被圍攻的鯊魚，即便下半身被咬出大洞、肚破腸流，仍奮力求生，不過最終鯊魚仍不幸因傷勢過重身亡。

英國《太陽報》（The Sun）報導，35歲的科學家萊布拉托（Mario Lebrato）表示，自己與團隊在西班牙海域將一頭黑邊鰭真鯊釋放回海裡，剛野放時，一群獵食者隨即上前攻擊這頭黑邊鰭真鯊，造成鯊魚嚴重傷勢。

畫面顯示，這頭重傷的黑邊鰭真鯊下半身已經被咬出大洞，肚破腸流、鮮血不斷流出，不過牠仍奮力游開，企圖甩開周遭大群同類獵捕者的猛攻，展現了非常堅強的生命力。

'Cannibal sharks': 'Half-eaten' zombie shark still hunts for prey in video https://t.co/046r3KouYR pic.twitter.com/JhqgUKyelr — New York Post (@nypost) November 24, 2021

萊布拉托表示，上前圍攻的鯊魚為俗稱公牛鯊的低鰭真鯊（Bull shark），其中幾頭目測重達300至400公斤。

他說，這頭黑邊鰭真鯊掙扎了約20分鐘，最終仍不幸傷勢過重身亡。

萊布拉托說眾所皆知鯊魚會吃鯊魚，但非常難有機會拍攝下這個過程。

先前就有理論認為，鯊魚會將同類當作食物來源，澳洲海洋科學院（Australian Institute of Marine Sciences）的米坎博士（Mark Meekan）過去曾指出，不只是一隻流氓鯊魚攻擊另一頭鯊魚，也不是一種鯊魚攻擊其他種類的鯊魚，而是許多不同的鯊魚互相攻擊。