近來氣溫逐漸下滑，夫妻或情侶躲在被窩取暖更增進了「人與人的連結」。1名年約40歲男子阿德發現，這段期間與另一半恩愛時，總是力不從心，於是偷偷嘗試各種偏方，希望能解決不舉問題盡快恢復一尾活龍。

收治阿德的中醫師黃慶雲表示，這名患者四處求偏方，時常大啖生猛海鮮，甚至服用生雞蛋加機能飲料，不僅導致腹瀉，還差點損傷肝腎功能。受了這麼多苦，雄風卻毫無進展，其實是沒有找到主因對症下藥。由於患者本身有糖尿病，根據醫學研究，糖尿病患比一般男性陽痿的機率高出3倍，因此即使正值壯年時期，卻提早發生性功能障礙。

黃慶雲醫師進一步指出，國人因飲食習慣嗜吃高熱量食物、作息不正常、缺乏運動，因此罹患糖尿病的年齡層有下降趨勢，有些患者甚至只有30多歲。糖尿病會造成末梢神經血管循環障礙，使陰莖海綿體的血管硬化，阻礙血流，直接影響到陰莖勃起功能，形成陽痿。

黃慶雲強調，糖尿病患者若合併有高血壓問題，在治療性功能障礙時會更加棘手，因為壯陽藥也具降血壓效果，若同時服用壯陽藥與降血壓藥，容易導致血壓太低，患者可能會感到眩暈不適，甚至有性命危險。

中醫治療性功能障礙，是以較溫和且安全的方式來調理。從中醫論點來看，男性雄風與腎氣息息相關，糖尿病患者的腎水不足，精氣神逐漸耗盡，因而出現勃起困難、勃起硬度不足、早洩等現象；因此，中醫在治療陽痿病症，首重補足腎氣，只要耐心治療，都能有大幅改善。

針對糖尿病所引起的性功能障礙，黃慶雲說明，臨床上會先針對不同體質做調理，體力欠佳者應補元氣、增強體力；腎陰不足應滋陰補腎；腎陽不足應壯陽氣，加強疏肝解鬱和補腎活血；脾胃差就顧脾胃。待體質調理完善後，再佐以「海馬不倒丸」來軟化微血管，活化末稍神經，幫助恢復精氣神。

黃慶雲提醒，除了藥物治療之外，陽痿患者的心情、飲食與作息也很重要，面對另一半的需求切勿給自己太大壓力，應放鬆心情，平時飲食清淡，戒菸少酒，作息規律，控制好血糖和血壓，陽痿症狀才不至於惡化。另一半也應給予支持，與患者一同面對，才能早日重拾「性」福。