立冬後迎來了強勁的冷空氣，近日胸悶痛的患者前來，第一句就是：「最近常胸悶，是不是心臟不好？」胸悶痛許多人立刻聯想到心臟問題。氣溫驟降時血管收縮、血壓升高，的確會增加心、腦血管病的機率。但胸悶痛也可能是肺、胃、心理….等原因造成。

台灣有補冬的習俗，近日胸悶痛的患者，有腸胃弱又吃了油膩的補湯；也有疫情降溫、應酬菸酒暴增的上班族；還有手腳冰、筋骨痛、或睡眠差，而藉酒暖身助眠的長輩。經問診、切脈後，找出各人胸痛的起因很重要。

像是若狀況出在胃的話，可選擇用平胃散、半夏厚朴湯、甘露飲、半夏瀉心湯、麥門冬湯、安中散….等藥方，行氣降逆、健脾和胃，減少泛酸、促進消化道潰瘍癒合、保護胃食道黏膜。同時配合減少咖啡、甜食、油膩、辛辣、菸酒，成效往往立竿見影。急性胃痛患者可按足三里、內關、梁丘等穴位緩解。

●如何區別胸痛的原因？

→心臟疾病引起的胸悶痛：往往指不出明確的痛點，改變姿勢時胸痛不會增減，運動後胸痛加重，可伴心悸。

→肺疾引發的胸悶痛：常伴隨咳嗽、易喘，或有痰。

→天冷、運動沒暖身：胸肋肌肉拉傷，痛處明確，局部有壓痛點，改變姿勢時會更痛。

→帶狀皰疹的胸痛：約2～3天後出現皮疹。

→壓力焦慮引起的胸悶痛：往往做了多種檢查也找不出器官異常。

→胃食道逆流胸口悶痛不適：多在飯後，甚至有火燒心、灼熱感，或伴隨泛酸、打嗝、胃嘈雜。

要提醒的是，若胸痛持續時間較長，疼痛劇，或痛引背部、左肩臂、下巴、脖子，或伴隨冷汗、想吐、呼吸困難….，可能是氣胸、心肌梗塞、主動脈剝離，應盡速就醫。

※本文作者為國軍桃園總醫院新竹分院主治醫師沈蘊之中醫師