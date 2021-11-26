威爾史密斯近期帶著瘦身紀錄片、自傳《Will》與世人見面，自揭心理問題如何影響了他的健身計劃，更分享自己不典型的「健身失敗經驗」，卻也意外紓解童年的創傷。

53歲的美國影星威爾．史密斯（Will Smith）日前啟動20週健身計劃，甩掉累積1整年的疫情肥。他將健身過程拍攝成紀錄片《The Best Shape of My Life》全系列，發表在YouTube上。

原本的完美規劃，是他一面減重、一面把自傳《Will》撰寫完畢。但在計劃剩下5週時，威爾史密斯放棄了：著書過程中，他一點一滴揭開自己的黑暗面，意志力難以為繼。他發現：想用運動獲得健康，內心問題要先處理好，身體才能跟上。

「我以為自己正朝最完美的模樣邁進，追求體態上的完美。」史密斯說：「但心境上，我並不在這個狀態裡。到最後我發現，還有許多隱性的黑暗面要處理。」片中，威爾史密斯一度眼淚潰堤，向外界揭露心底創傷，坦言曾想過自殺，甚至求助南美洲部落的薩滿（巫醫），數度嘗試死藤水（ayahuasca）民俗療法。

高中時的威爾史密斯成績優異，拿到麻省理工學院（MIT）入學機會，並受邀加入MIT的工程培訓營隊，但為了唱饒舌音樂的夢想，他都婉拒了，也沒有繼續讀大學。

他以嘻哈音樂歌手的身分出道，後與美國國家廣播公司（NBC）簽約，踏進影視產業，演歌雙棲，常替電影錄製原聲帶，代表作包括《MIB星際戰警》、《絕地戰警》，更以《當幸福來敲門》等作入圍奧斯卡最佳男主角。

●童年創傷伴他長大 父親是啟蒙也是苦痛來源

威爾史密斯於回憶錄中自揭，9歲時，他眼睜睜看著爸爸重擊媽媽頭部，媽媽倒下後血流不止，「在房裡的那一刻，比起任何時候，都更定義了我是誰。」愧疚的種子悄悄在他內心種下，沒能及時保護媽媽，他深感虧欠，爾後一度想過自殺，「我很失敗，是個懦夫。」

對父親，威爾史密斯的情感複雜。成長中父親雖常以暴力相見，卻也是個稱職的爸爸。「孩子們的遊戲時間、音樂表演，他從不缺席。」威爾史密斯說：「他是個酒鬼，但我每一場電影的首映會，他都保持清醒地看完；我的每一張專輯，他都有聽。」

父親在世期間，兩人關係也一直保持緊密，直到有一回，照顧年邁父親時，他推著輪椅行經樓梯口，竟萌生將爸爸往樓梯下推的衝動：「小時候我常對自己說，等我長大了、強壯了，有天一定要幫媽媽報仇。」他最後沒有這麼做，父親在2016年癌症病逝。

●「沒有人是完美的」 原諒就是放過自己

父親是史密斯最大的恩典，也是痛苦的來源，他的工作態度、人生觀念都是父親給的，期間夾雜的家暴卻也撕裂著他，「我努力想找到他使用暴力的原因。」紀錄片裡，他生平第一次向母親親口坦承此事，並獲得母親的理解。

紀錄片中史密斯提到，父親臨終前，他陪在父親身邊，告訴爸爸：「你是一個很棒的人，我會幫你照顧所有你愛的人們。」

鼓起勇氣回顧與爸爸的複雜關係，史密斯漸漸釐清愛的本質。「到了盡頭，別人有多愛你並不重要，重要的是你如何愛人。」他說：「沒有人是完美的，每個犯錯的人，當下都是用盡全力在生活著。你不能因為過錯懲罰他們。」

這也無形中影響到他的教養方式。對史密斯而言，孩子們原本就有各自獨一無二之處，父母該做的是輔助他們「成為自己」，而不是變成父母期待的模樣、用孩子來替自己的育兒經加分。

威爾史密斯向母親坦言自己內心的黑暗面。(圖片來源／截取自Best Shape of My Life YouTube 康健雜誌提供）

●精神科醫師：健身要同時關照身與心

美媒Everyday Health採訪健身教練認為，當健身計劃較具挑戰性，就很容易激發過往的負面經驗，變得情緒化。某些重大的情緒突破，確實能使人成長，但沒有做好準備，也很容易壓垮一個人。

聖荷西精神科醫師拉格以（Julian Lagoy）分析史密斯的經驗說，不少人在健身時，只把精力放在身形雕塑上，卻輕忽心理狀況。

醫師建議，沒有安排健身的「恢復日」，除了讓身體休息，也須做深度自我檢視，適時調整健身目標、回歸健康初衷。此外，他也建議跟信任的人分享內在的所有感受，不要獨自承擔，讓運動計畫成為一段結合身心的旅程。

正如威爾史密斯所體會的，內在的平靜與完滿，並不存在物質世界裡、不單單是肉體的登峰造極。體態雕塑並非終極目標，身心靈的雕塑才是。

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