「我連續兩年健康檢查都有做大腸鏡檢查，當時檢查結果都沒問題，為什麼今年來做檢查卻發現罹患大腸癌？」58歲的王先生不可置信地看著自己的健檢大腸鏡報告，結果顯示在靠近直腸與乙狀結腸交接處有一個約1.5公分腫瘤，經病理檢查確診為大腸腺癌。

●大腸瘜肉變成癌 需10年時間

根據國健署統計，大腸癌是國人發生率最高的癌症，癌症致死率則是排行第三位，大腸癌只要在早期（零期或第一期）被發現，治癒機率高達90％以上。而95%的大腸癌都是一步步從大腸瘜肉（腺瘤性瘜肉）轉變過來，從最初正常的粘膜生長到瘜肉再形成為癌，需經過一系列的基因突變過程，這個過程一般需10年左右。

●大腸間隔癌 檢查正常卻在5年內罹患

一般只要透過定期的大腸鏡檢查，找出腺瘤性瘜肉並切除，就可以降低75-90%大腸癌的發生。但以王先生為例，連續兩年大腸鏡檢查都正常，但隔年再次檢查卻出現大腸癌，此種狀況稱為大腸間隔癌(interval cancer)，意指上次大腸鏡檢查正常，但在五年內得到大腸癌。

●預防大腸癌、避免大腸間隔癌 把握檢查3關鍵

為有效預防大腸癌，並避免大腸間隔癌的發生，健康管理醫院副院長梁程超指出，安排大腸鏡檢查應確實需把握三大關鍵：

1、全大腸鏡檢查：

全大腸是指從肛門直腸、乙狀結腸、降結腸、橫結腸、升結腸到盲腸，全長約140-150公分。一般直腸鏡或乙狀結腸鏡，檢查長度只伸進腸道內約60公分，過去由於大家害怕大腸篩檢產生的疼痛及風險，所以害怕接受全大腸鏡檢查，而選擇乙狀結腸鏡檢查，其所需時間比較短，疼痛的感覺也較可以忍受；但大腸癌有25%是發生在盲腸及升結腸，安排全大腸鏡檢查有其必要性。

尤其現在無痛內視鏡已廣被接受，安排全大腸鏡篩檢並不難完成。「盲腸到達率」也是大腸鏡檢查品質指標之一，通常好的大腸鏡檢查，盲腸到達率至少需95%以上。

2、清腸品質：

「清腸是否徹底」會直接影響到大腸鏡檢查效果，大腸中其實還是有皺褶會阻礙我們觀察到較小的瘜肉，尤其當清腸程度不理想時；據統計有兩成以上高風險的瘜肉可能被遮蓋，根據美國醫學建議若前次清腸程度不理想，應該要在一年內重新檢查。

3、腺瘤偵測率：

「腺瘤偵測率」是指所有接受大腸鏡篩檢的病人中被篩檢出帶有腺瘤或癌症的比例。將大腸腺瘤切除不但可以降低大腸癌的發生，並且降低50％大腸癌死亡率，且每增加1%的瘜肉偵測率，可有效降低3%大腸癌發生率，大腸間隔癌與腺瘤偵測率息息相關，腺瘤偵測率可以說是大腸鏡檢查品質指標中最重要的指標。

一般而言，檢查品質良好的檢查單位，腺瘤偵測率至少需達到25%以上(若是針對糞便潛血篩檢需達40%以上)。要提升腺瘤偵測率，受檢者需有好的清腸品質外，檢查的醫師更需要細心觀察，尤其有留意在腸道轉彎處及皺褶處，才能避免漏掉較難發現的瘜肉。