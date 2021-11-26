全台房市火熱，儘管各地房價漲幅不一，但仍維持上漲趨勢，知名前主播劉芯彤近日在臉書發文，考慮將房子賣掉搬去台東住，未料一打開購屋網站，價格卻讓他大吃一驚，坪數不到40坪的29年透天厝，竟要價約2000萬，相同屋齡在市區的物件，也都要2300萬以上，不禁悲嘆「現在全台灣還有哪裡的房子，是真正親民的價格嗎？」。

劉芯彤表示，最近想逃離都市、現在的生活，和先生協商後，考慮賣掉現有山上的房子，她先生建議，可以搬去台東東河的都蘭海邊附近，買一棟透天厝，找份輕鬆的工作，在當地過愜意的生活，而她深思後也認為有其道理。

台東房價價格驚人，前主播劉芯彤嚇到。（圖／劉芯彤臉書）

有了想法後，隨即打開購屋網站尋找台東物件，然而映入眼簾的價格，瞬間便讓她海岸的生活馬上夢碎，1棟屋齡29年的台東東河透天厝， 坪數不超過40坪，竟開價2080萬；在台東市區且相同屋齡的物件，則都要2300萬以上，「有人可以告訴我，現在全台灣還有哪裡的房子，是真正親民的價格？」。

貼文曝光後，底下網友透露當地房價行情，「其實東部海岸線的房價，已經被炒了好幾年了，高房價已經是常態了」、「東河海邊太多都市人購屋購地，真的想去那邊」、「不是一年兩年的事了，炒房客在普悠瑪號開通就開始投資了」。

也有不少有同樣憧憬的網友夢想幻滅，「我在花蓮開民宿兼餐廳的夢想，已經幻滅了」、「現在就連鄉下阿嬤時代的舊房子都漲到買不起」、「大概只剩凶宅比較便宜」、「嚇到我了」、「應該只有夢裡了」、「回到現實吧，繼續在都市裡翻滾，煎熬吧」。